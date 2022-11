Endlich eine gute Nachricht: Die Grünkohlsaison beginnt. Man mag es kaum glauben angesichts der sommerlichen Temperaturen, die wir in den vergangenen Wochen genießen durften. Die Bauern erwarten eine gute Ernte, trotz des heißen und trockenen Sommers. Doch schmeckt der Grünkohl eigentlich, so ganz ohne Frost? Glaubt man den Grünkohlexperten, so braucht der Kohl den Frost nicht unbedingt. Früher seien Minustemperaturen nötig gewesen, damit die Pflanzen Stärke in Zucker umwandeln konnten und Bitterstoffe verschwinden, so die Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Heute reiche den neuen Sorten ein wenig kühles Wetter. Na dann steht ja einer gelungenen Grünkohlsaison nichts mehr im Wege. In der Grafschaft kombiniert man das Grünkohlessen natürlich am liebsten mit einem schönen Kloatscheeten. Gesund ist sie auch noch, die „ostfriesische Palme“. Sie senkt den Cholesterinspiegel und schützt so vor Herz-Kreislauf-Krankheiten. Ob die Kombination mit einer großen Menge Alkohol auch noch gesund ist, darf mit Recht bezweifelt werden. Trotzdem: Viel Spaß beim Kloatscheeten!