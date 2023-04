Ostereier und Glückskekse

Liebe Eltern,

schon in wenigen Tagen ist Ostern, wahnsinn wie die Zeit verfliegt, oder?

In diesem Newsletter soll sich dieses Mal alles rund um das Fest am kommenden Wochenende drehen. Müsst ihr noch auf die Schnelle Osterdeko basteln? Lust auf etwas Leckeres zum Osterfest oder wollt ihr mit eurer Familie einen Ausflug an den Feiertagen machen? Vielleicht haben wir ja einige Anregungen für euch.

Viel Spaß beim Stöbern und ein schönes Osterfest!

Von Frauke Schulte-Sutrum

Wir stellen euch hier drei Ideen für eine niedliche Osterdeko vor, alle eignen sich sowohl als nettes Mitbringsel als auch für Namensschildchen für den Ostertisch.

In die Hasentaschen könnt ihr verschiedene Bonbons oder auch Glückskekse packen. Ihr könnt die Filtertüten auch erst bepacken und dann die Ohren mit Band abschnüren. Fotos: Schulte-Sutrum

Idee 1: Hasentaschen aus Kaffeefilter

Ihr braucht: Kaffeefilter, Schere, schwarzen Stift, Garn/Faden

Als erstes knickt ihr die geriffelte Fläche an der Seite des Filters nach hinten. Danach schneidet ihr in den Kaffeefilter eine leichte V-Form, im Prinzip bleiben die Ohren stehen. Dann könnt ihr schon ein Gesicht für den Osterhasen draufzeichnen. Nun bindet ihr mit insgesamt zwei Fäden zunächst ein Ohr, dann ein weiteres Ohr ab. Achtet darauf, dass die Öffnung der kleinen Tasche groß genug bleibt, um dort leckere Naschereien, zum Beispiel Schokoeier oder Glückskekse, verstecken zu können. Fertig!

Hinweis: Ihr braucht nicht zwingend mit der Schere eine V-Form in den Filter zu schneiden. Ihr könnt auch die Ohren direkt mit Fäden abbinden, dann werden sie allerdings etwas kürzer. Achtet bei dieser Variante darauf, dass ihr das Gesicht relativ weit unten zeichnet. Hier ist auch eine kurze Video-Anleitung zu den Osterhasen-Taschen.

Eurem Woll-Schaf könnt ihr lustige Kulleraugen verpassen. Fotos: Schulte-Sutrum

Idee 2: Schaf aus Wattepad

Ihr braucht: Wattepad, braunes Tonpapier, Stift, Kleber, Schnur, bei Bedarf Wackelaugen

Zunächst malt ihr auf das Tonpapier den Kopf mit Gesicht und Ohren und zwei Beine, danach schneidet ihr es vorsichtig aus. Nun klebt ihr den Kopf so aufs Wattepad, dass noch etwas vom Kopf und die Ohren nach oben rausragen. Die Beine klebt ihr auf der Rückseite des Wattepads so fest, dass sie nach unten überstehen. Alles kurz trocknen lassen. In der Zwischenzeit könnt ihr in eure Schnur eine Schleife binden und diese schließlich in die Mitte des Wattepads festkleben. Tipp: Wenn du deinem Schaf ein lustiges Gesicht verpassen möchtest, kannst du auch Wackelaugen aufkleben.

Hier schaut ein kleines Küken hinter dem Ei hervor, wenn ihr die Klammer auseinanderdrückt. Fotos: Schulte-Sutrum

Idee 3: "Kuckuck"-Küken

Wer versteckt sich denn hier? Mit dieser Bastelidee könnt ihr mal eine andere "Kuckuck"-Spielvariante kreiren. Dazu braucht ihr: Holzwäscheklammer, gelbes Tonpapier, dickeres Tonpapier/Pappe oder Moosgummi für das Ei, Schere, Kleber

Auf die Pappe oder das Moosgummi malt ihr als erstes ein Ei auf. Danach zeichnet ihr eine Zickzack-Linie auf das Ei für die Bruchstelle. Das Ei zunächst ganz ausschneiden und dann sauber entlang der Zickzack-Linie. Weiter geht's mit dem gelben Tonpapier, dort malt ihr eine halbe ovale Form für das Küken auf. Mit dünneren Stiften malt ihr Augen, Augenbrauen und Schnabel auf. Anschließend schneidet ihr das Küken aus und klebt es auf die Rückseite der Klammer und zwar auf die untere Hälfte. Dann dreht ihr die Klammer wieder um und klebt die obere Hälfte des Eis auf die obere Klammer und die untere Hälfte des Eis entsprechend auf die untere Klammer fest. Fertig ist euer "Kuckuck"-Küken!

Von Frauke Schulte-Sutrum

Wie wäre es mit einem netten Ausflug an den Ostertagen? Hier sind zwei Ideen: Kürzlich waren wir mit unserer Familie mal wieder im Gildehauser Venn in der Nähe von Gronau und Bad Bentheim. In den Mittagsstunden waren wir dort fast allein unterwegs und konnten die Ruhe genießen. Wir sind die kleine Dreieck-Route gelaufen, unsere Jungs im Alter von 3,5 und 5,5 Jahren haben das gut mitgemacht. Wir haben etwa vier bis fünf Kilometer zurückgelegt und an den beiden Aussichtsplattformen jeweils eine kleine Pause gemacht.

Unsere Jungs hatten im Gildehauser Venn viel Spaß, vor allem die vielen kleinen Gewässer zogen sie an. Foto: Schulte-Sutrum

Parken ist dort kostenlos, Achtung: Die Zubringerstraßen sind mittlerweile eher Schotterpisten mit tieferen Schlaglöchern, ihr kommt aber trotzdem gut bis zu den dort vorhergesehenen Parkplätzen. Hier gibt es noch weitere Infos und die Adresse.

Eine schönes Ausflugsziel mit Kindern ist auch das Rock'n'Popmuseum in Gronau, das direkt am ehemaligen LAGA-Gelände liegt. Der Aufenthalt im Museum ist kurzweilig und als Besucher bekommt man mithilfe eines Audioguides einen tollen Einblick in die westliche Musikgeschichte. Für Kinder ab etwa acht Jahren lohnt sich der Audioguide, für jüngere Kinder ist dieser eher "langweilig", aber die vielen Bilder bieten auch für sie jede Menge Abwechslung und die Konzertmitschnitte, die dort etwa alle 20 Minuten auf großen Leinwänden gezeigt werden, lässt auch ihre Hüften im Takt mitschwingen. Im Anschluss könnt ihr vor einem Greenscreen mit eurer Familie noch ein Musikvideo aufzeichnen und Karaoke singen. Das macht wirklich Spaß!

Weitere Ideen zum Ausgehen findet ihr im GN-Veranstaltungskalender.

Klar, der klassische Hefeosterzopf schmeckt immer. Aber vielleicht habt ihr dieses Jahr mal Lust etwas anderes auszuprobieren? Auf Pinterest habe ich unter dem Stichwort "Osteressen" so viele tolle Rezepte entdeckt, die nicht nur gut klingen, sondern auch einfach klasse aussehen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem "Falschen Hasen in klein", "Schokoblätterteighasen" oder "Oster-Snack-Karotten"? Klickt euch einfach mal rein, bei der Vielfalt ist bestimmt für jeden etwas dabei. Und wer keine Lust auf Pinterest hat, könnte dieses Rezept ausprobieren:

Stups, der kleine Osterhase

Zutaten: 150 Gramm Quark, 6 EL Milch, 6 EL Keimöl, 75 Gramm Zucker, 300 Gramm Mehl, 1 Päckchen Backpulver

1. Quark, Milch, Keimöl und Zucker gut verrühren.

2. Die Hälfte des Mehls und das Backpulver unterrühren, restliches Mehl unterkneten.

3. Tischplatte mit Mehl bestreuen und den Teig ausrollen.

4. Mit einem Glas oder Eicherbecher runde Scheiben ausstechen.

5. Einen kleinen Kreis halbieren, dann hast du die Ohren. Alles aufs Backblech anordnen.

Zum Verzieren: Rosinen für die Augen und die Nase. Spaghetti für die Barthaare.

Bestreiche den Hasen vor dem Backen mit Eigelb, dann glänzt er schön.

Backofen vorheizen, bei 175 Grad etwa 20 Minuten backen.

Guten Appetit!