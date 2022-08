Alles an seinem Platz – herrlich! Ganz wunderbar aufgeräumt ist es gerade bei uns zu Hause. Vom Dachboden bis in die Tiefen aller Spielzeugkisten habe ich mich kürzlich gekämpft und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Zu viel Eigenlob? Keine Sorge – ganz freiwillig habe ich das nicht gemacht. Ich war auf der Suche nach einem verschollenen Buch, das leider nicht uns, sondern der Bücherei gehört. Aber so gründlich ich auch jede Ecke durchforstete: „Die Sternenfohlen bei den Trollen“ blieben verschwunden.

Bis zu einem denkwürdigen Moment auf dem Weg in den Urlaub: Denn da zog Kleintochter das Buch völlig unvermittelt im Auto aus einem mir gänzlich unbekannten Fach. Vielleicht hat sie es auch einfach hergezaubert, verblüffter hätte ich jedenfalls nicht sein können.

Nun warten die „Sternenfohlen“ wieder in der Bücherei auf einen neuen Leser. Und ich habe gelernt: Wenn ich die ausgeliehenen Bücher fein säuberlich an einem Platz lagere, muss ich später nicht das Haus auf den Kopf stellen, um sie wiederzufinden. So oder so: Ordnung muss sein.