Operation am offenen Herzen - mit wenig Nebenwirkungen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unser Newsletter soll Ihnen „Einblicke in den Maschinenraum des Lokaljournalismus“ bieten, so haben wir es vorab versprochen. In diesem Maschinenraum lief es am vergangenen Wochenende nicht ganz rund. Es hat geruckelt, gequietscht und gestockt. Wir konnten GN-Online vorübergehend nicht so aktuell halten, wie Sie es gewohnt sind (und von uns erwarten dürfen). Und auch einige unserer vielen Newsletter gingen nicht pünktlich raus.

Das ist ärgerlich und tut mir leid. Zugleich aber bin ich erleichtert. Denn es hätte durchaus größere Probleme geben können. Das Ruckeln, Quietschen und Stocken, das Sie vielleicht bemerkt haben (vielleicht aber auch nicht), waren letztlich recht harmlose Nebenwirkungen einer Operation am offenen Herzen, um es mal etwas dramatisch auszudrücken.

Redaktionssystem - ohne wären wir aufgeschmissen

Am vergangenen Wochenende haben wir nämlich eine neue Version unseres Redaktionssystems in Betrieb genommen. Das ist das Computerprogramm, mit dem die Redaktion praktisch alles macht: Texte für alle gedruckten und digitalen Kanäle schreiben und veröffentlichen, Fotos und Videos hochladen, Artikel gestalten, Bildergalerien zusammenstellen, den Veranstaltungskalender pflegen, Honorare für freie Mitarbeiter verwalten. Ohne Redaktionssystem, Sie ahnen es, wären wir Journalisten aufgeschmissen und bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, käme nichts von den Grafschafter Nachrichten an.

Und genau dieses Redaktionssystem brauchte dringend mal wieder ein Update. Kleine Fehler werden natürlich ständig behoben, das ist Alltag. Aber nun ging es darum, die Technik in unserem Maschinenraum fit zu machen für künftige Herausforderungen. Wir haben quasi den kompletten Motor ausgebaut und durch einen neuen, leistungsstärkeren ersetzt, damit wir vor allem auf digitalen Kanälen noch mehr Gas geben können.

Ziemlich nervig: Updates installieren

Ein Update installieren - was das bedeutet, kennen Sie vielleicht von Ihrem Smartphone oder von Ihrem heimischen Computer. Das kann ziemlich nervig sein, weil der Rechner ewig rödelt und hinterher keine Einstellung mehr so ist, wie sie war (aber gefälligst weiterhin sein soll).

Ein solches Update stellen Sie sich nun bitte mal in ganz, ganz groß vor - dann wissen Sie ungefähr, was wir am vergangenen Wochenende mitgemacht haben. So groß, dass die Rechner eine ganze Nacht lang rödeln und ein Team an erfahrenen IT-Experten mehrere Tage braucht, bis wirklich alles genau so funktioniert, wie es funktionieren soll.

Und dieser ganze Ablauf muss zudem so organisiert sein, dass die Redaktion trotz all der technischen Umstellungen durchgehend arbeiten und für Sie, liebe Leserinnen und Leser, aktuell berichten kann. Einfach mal drei Tage Pause einlegen, um in Ruhe ein Programm zu installieren - das ist in der modernen, schnellen Nachrichtenwelt mit nahezu minütlichen Ticker-Meldungen undenkbar.

Nachtarbeit am Wochenende

Deshalb spielen wir solch große Updates, die zum Glück nur alle paar Jahre nötig sind, immer in einer Nacht von Freitag auf Samstag ein. Denn der Samstag ist der einzige Tag in der Woche, an dem wir keine gedruckte Zeitung und kein E-Paper produzieren. Da können wir uns zunächst auf GN-Online konzentrieren, ehe spätestens am Sonntag auch die klassische Zeitungsproduktion wieder reibungslos laufen muss.

Für die IT-Experten der GN und unseres Partners Funkinform bedeutet dies Nachtarbeit. Am Freitag um Punkt 18 Uhr haben sie unser altes Redaktionssystem abgeschaltet, am Sonnabend gegen 11 Uhr war das neue einsatzbereit. Es folgten jede Menge Tests, Nacharbeiten, Einrichtungen, Korrekturen. Aber letztlich hat alles gut geklappt. Die Nebenwirkungen dieser Operation waren, wie gesagt, glücklicherweise sehr überschaubar.

Aktuelle Berichte kreativ reingepuzzelt

Wir in der Redaktion haben mit den technischen Arbeiten nicht viel zu tun. Aber wir müssen mit den Folgen klarkommen. Und am vergangenen Wochenende hieß das zum Beispiel: Wie berichten wir über die festliche Eröffnung des Nordhorner Bahnhofs, wenn genau eine Stunde vor Beginn der Show unsere Technik abgeschaltet wird? Wie halten wir Sie über das Grafschafter Sportgeschehen am Abend auf dem Laufenden, wenn bei uns vorübergehend nichts mehr läuft? Die Antwort: durch Planung, Kreativität und Engagement.

Für die gedruckte Zeitung und das E-Paper haben wir Flächen auf einigen Seiten weiß gelassen. Dort haben Kollegen aus unserer Medienproduktion dann am späten Abend unsere aktuellen Artikel und Fotos reingepuzzelt - täuschend echt nachgebaut in einem anderen Programm.

Auf GN-Online haben wir es ähnlich gemacht: Wir haben vorab einen leeren Artikel im Portal platziert, den wir anschließend auf Umwegen füllen konnten. Sogar einen (meines Erachtens äußerst gelungenen) Videobericht konnten wir Ihnen aktuell am Abend liefern - hochgeladen und in den Artikel gebastelt mithilfe unseres YouTube-Kanals.

Ab Samstagmittag konnten wir dann zum Glück wieder (weitgehend) ohne Einschränkungen arbeiten, auch wenn wir in den folgenden Tagen noch mit einigen kleineren Nachwehen zu kämpfen hatten.

Sollten Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich über mangelnde Aktualität gewundert oder gar geärgert haben, dann kennen Sie nun den Grund und dürfen sich freuen: Journalismus von den Grafschafter Nachrichten wird auch weiterhin modernsten Ansprüchen genügen - inhaltlich, aber eben auch technisch.