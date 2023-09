Ganz ohne Pathos: Pressefreiheit schützt Menschenrechte

„Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten zu vertreten sowie Informationen und Ideen mit allen Kommunikationsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“ So steht es im Artikel 19 der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen vom Dezember 1948. Das klingt Ihnen zu pathetisch? Dann empfehle ich, über diesen Satz bei Ihrem nächsten Urlaub in der Türkei, am Plattensee in Ungarn oder während einer Geschäftsreise nach China nachzudenken.

Dort herrschen autoritäre Regierungen, die ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit haben und die Unabhängigkeit der Presse eher für hinderlich halten. Klare Worte findet die Organisation „Reporter ohne Grenzen“, wenn sie formuliert: „Wo Medien nicht über Unrecht, Machtmissbrauch oder Korruption berichten können, findet keine öffentliche Kontrolle statt, keine freie Meinungsbildung und kein friedlicher Austausch von Interessen.“ Darunter sieht man das Foto des lächelnden russischen Präsidenten Vladimir Putin, wie er mit einem knuffigen Welpen schmust. Ohne unabhängigen Journalismus wären das die Nachrichten – in Russland sind sie es.

Insofern stößt es meinem Berufsstand – also auch den Kolleginnen und Kollegen in der GN-Redaktion – sauer auf, wenn der Wert journalistischer Arbeit gering geschätzt wird. Medien, die nach bestem Gewissen berichten, sind ein Garant unserer freiheitlichen Gesellschaft und das einzige Korrektiv gegen gezielte Desinformation, die heutzutage so leicht in die digitale Welt gesetzt werden kann und erschreckend häufig für bare Münze genommen wird. Pressefreiheit ist geschützt in diesem Land, das gilt flächendeckend – auch im Kleinen.

© picture alliance/dpa Das Wort Pressefreiheit ist in einem Ausschnitt des Artikels 5 des Grundgesetzes auf einer Glasscheibe zu sehen. Der Artikel 5 schützt die Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland. Foto: dpa

Wenn die GN ihr in den Pressegesetzen verbrieftes Auskunftsrecht einfordern, sind etwa Behörden, Staatsanwaltschaften und Gerichte verpflichtet, zu antworten. „Auf diese Weise“, so heißt es wörtlich, „kann der Staatsbürger zutreffende und umfassende Informationen über tatsächliche Vorgänge und Verhältnisse, Missstände, Meinungen und Gefahren erhalten, die ihm sonst verborgen bleiben würden, die aber Bedeutung für eine abgewogene Beurteilung der für seine Meinungsbildung essenziellen Fragen haben können.“ Ich halte das nicht für selbstverständlich, sondern für eine Errungenschaft.

Wir reagiert die Stadt Nordhorn auf die Abholzung des Kotthook-Grundstücks in der City? Was taugt die Informationspolitik der Kreisverwaltung in Bezug auf die Corona-Pandemie? Ganz allgemein: Wie sorgsam geht die öffentliche Hand mit Steuergeld um? Beinahe täglich haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Möglichkeit, sich über solche und eine Menge anderer Themen von gesellschaftlicher Bedeutung in der Zeitung oder auf unserem Online-Portal zu orientieren.

Gleichzeitig können die Bürger weitgehend ungehindert und frei von Repressalien das Geschehen in der Grafschaft kommentieren oder bewerten. Die Teilnahme am demokratischen Entscheidungsprozess findet nur dort ihre Grenzen, wo sie den Anstand verletzt, offensichtlich beleidigt oder erkennbar lügt.

Und machen Sie sich bitte nichts vor: Die gefährlich Schlauen unter den Online-Tätern schüren vor allem deshalb Misstrauen gegenüber der Presse und unserem Gemeinwesen, weil sie unsere demokratisch-freiheitlich verankerte Lebensweise torpedieren wollen. Orban in Ungarn ist für manche tatsächlich ein Sehnsuchtsmodell.

Seien Sie noch einmal nachsichtig, wenn ich Ihnen ein weiteres Mal mit der UN-Charta komme, wo es heißt: „Wo nicht unabhängig berichtet werden darf und wo Menschen ihre Meinung nicht frei äußern können, werden auch andere Menschenrechte verletzt.“ Ich finde, das hat mit Pathos nichts zu tun.