Ohne Grund unter Verdacht

Mein Freund Isi und ich hatten große Freude daran, bei einer Schnitzeljagd auf dem Kindergeburtstag seiner Tochter, Pfeile auf die Straße zu malen und die Kinder durch das Wohnviertel zu schicken. Natürlich legten wir den einen oder anderen Irrweg an, um die Kleinen zu beschäftigen. Kurz vor dem Ziel sprach uns plötzlich eine Frau an: „Darf ich fragen, was Sie hier machen? Ich kenne Sie gar nicht. Wohnen Sie überhaupt in unserer Straße?“ Da kam mir sofort ein Verdacht. Sie hielt uns für Einbrecher, die Häuser markierten, um zu wissen, wo sich ein Diebstahl lohne. Ich sprach die Frau direkt darauf an und klärte sie über unsere harmlose Mission auf. Kleinlaut räumte die Dame ihre Vermutung ein, wünschte uns noch viel Spaß und trollte sich beschämt. Bei mir verfestigte sich nur der üble Beigeschmack, dass sie uns misstraute, weil mein Freund schwarz ist. Da nicht an Vorurteile und Rassismus zu denken, ist nicht so einfach.