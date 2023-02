Ohne Fachkräfte geht nichts

Liebe Eltern,

an so manchen Tagen bin ich einfach froh, wenn meine Kinder froh und gesund in den Kindergarten und die Schule gehen können. Dann habe ich ein paar Stunden den Kopf frei, mich um Dinge ohne plaudernde Begleitung zu kümmern.

Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, zeigen mir Nachrichten aus der Region. Da ist die Grundschule Wiefelstede, die eine Vier-Tage-Woche einführen wollte (und dann doch nicht musste). Der Grund: fehlende Lehrer. Und in Osnabrück wurden die Betreuungszeiten in fast allen städtischen Kindertagesstätten gekürzt - und das langfristig. Hier fehlen die Erzieher, die sich jeden Morgen um das Wohl der Kinder kümmern sollen.

Natürlich freut es mich, wenn die Stadt Nordhorn eine neue Kindertagesstätte eröffnet und die Gemeinde Uelsen schon auf der Suche nach einem Namen für eine nigelnagelneue Kita ist. In Bad Bentheim sollen nach ersten Plänen sogar mehr als 100 Millionen Euro investiert werden, um die Schullandschaft neu zu gestalten. Das zeigt ja, dass sich die Kommunen bemühen, genügend Plätze zu schaffen.

Nur die Fachkräfte, die kann man nicht selbst mit sorgfältiger Planung herzaubern.

Kotting-Pflegeheim in Nordhorn schließt: 38 Bewohner suchen neue Bleibe

Von Sebastian Hamel

Diese Nachricht kam für viele Menschen völlig unverhofft: Das Seniorenheim Kotting im Nordhorner Stadtteil Stadtflur soll geschlossen werden. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) als Betreiber der Einrichtung gab vergangene Woche bekannt, das Haus zum 31. März – also schon in rund anderthalb Monaten – schließen zu müssen. Die Entscheidung hat weitreichende Folgen, sowohl Bürger als auch Politiker reagierten bestürzt.

38 ältere Menschen leben aktuell in dem Seniorenzentrum, das in direkter Nähe zur Grundschule Stadtflur und zum Ems-Vechte-Kanal liegt. Sie müssen das Haus nun verlassen und woanders eine Bleibe finden. Zehn Bewohner hätten bereits in andere Heime vermittelt werden können, für weitere zwölf Menschen bestehe die Möglichkeit einer Vermittlung und für die verbleibenden 16 Senioren müsse noch eine Lösung gefunden werden, erklärte der DRK-Vorstand am Donnerstag im Gespräch mit den GN. Den betroffenen Mitarbeitern werde eine andere Beschäftigung innerhalb des DRK in der Grafschaft angeboten.

Warum wird das Heim geschlossen? Das DRK begründet seine Entscheidung mit einem massiven Personalmangel: Es gebe einfach nicht genug Pflegekräfte, um den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen. Erschwerend hinzugekommen seien die gestiegenen Kosten für Energie und Miete. Das DRK betont allerdings, dass weitere Schließungen nicht vorgesehen sind.

Der Mangel an Fachkräften in der Pflege ist ein grundsätzliches Problem und betrifft nicht nur das Grafschafter DRK. So bleiben auch in anderen Heimen freie Zimmer unbelegt, weil nicht ausreichend Personal vorhanden ist.

Habe gerade beim Brötchen angerufen. War belegt!

Was macht ein Mathematiker im Garten? – Wurzeln ziehen!

Was ist rot und schlecht für die Zähne? – Ein Ziegelstein!

Was ist die Mehrzahl von Rettich? – Meerrettich!

Zu welchem Arzt geht Pinocchio?“ – Zum Holz-Nasen-Ohren-Arzt!

Taschenlampentour durch Schüttorf

Von „Vechtekind“ Anja Glöckner

Eine Stadtführung der besonderen Art haben meine kleine Tochter und ich kürzlich in Schüttorf unternommen. Das Wort Stadtführung könnte der eine oder andere vielleicht mit „langwierig“ und „langweilig“ assoziieren. Doch solche Gedanken sind bei den Kinderführungen in Schüttorf komplett fehl am Platz. Die Stadtführung für Kinder war nämlich eine Taschenlampentour.

Auf eigene Faust unterwegs

Und es war auch nicht die klassische Führung, bei der der Gästeführer etwas erzählt und die Gäste hinterherlaufen. Vielmehr konnten wir als Eltern-Kind-Team auf eigene Faust eine kleine Tour durch Schüttorf unternehmen und dabei Fragen beantworten.

© Hinnerk Schröer Im Schein der Taschenlampe gibt es für die teilnehmenden Kinder in der Schüttorfer Innenstadt einiges zu entdecken. Foto: Schröer

An jedem Standort mussten wir die Lösung zur Frage nur mit dem Licht einer Taschenlampe suchen und entdecken. Die Lichtquelle haben wir zuvor von der Gästeführerin bekommen.

Das war richtig spannend, denn bei dieser Tour wurden ganz bewusst nur die Kinder mit einer Taschenlampe ausgestattet. Somit musste meine Tochter in vielen Situationen nicht ihren eigenen Weg ausleuchten, sondern auch für meinen sicheren Gang und Tritt sorgen. Eine schöne Erfahrung für meine Tochter und mich, denn so waren wir absolut aufeinander angewiesen und hatten eine Menge Spaß dabei, Schüttorf bei Nacht zu erkunden.

„Blindflug“

Für uns beide war es nicht nur eine Tour bei Dunkelheit, sondern sogar ein regelrechter kleiner „Blindflug“, denn wir kennen uns in Schüttorf überhaupt nicht aus. Jeder Standort war also absolutes Neuland für uns beide. Somit haben wir ganz viel Neues gesehen und entdeckt. Eine Kirche in absoluter Dunkelheit zu erkunden, das ist schon ein kleines Highlight. Und wenn man dann noch gewisse Gegenstände finden oder sie zählen muss, dann macht es umso mehr Spaß.

Auf unserer Erkundungstour standen das neue Rathaus, das Stadtgefängnis sowie die katholische und evangelische Kirche.

Gerade die Kirchen haben sich in einem anderen Bild präsentiert, als man es sonst kennt. Die Atmosphäre in der Dunkelheit auf sich wirken zu lassen und überall nur die Lichtkegel der Taschenlampen zu sehen, das war schon wirklich beeindruckend und hat uns beiden richtig gut gefallen.

© Hinnerk Schröer Auch das alte Gefängnis ist Teil der Tour. Foto: Schröer

Zum Abschluss unserer spannenden Erkundungstour haben wir uns dann noch auf den „Schüttorfer Riesen“ gewagt. Dafür mussten wir so einige Stufen erklimmen, um dann auf einer Höhe von 40 Metern eine wundervolle Aussicht über Schüttorf zu haben - ein krönender Abschluss für einen besonderen Ausflug.

Wir finden das Konzept gerade für Kinder richtig gut, denn hier wird Spaß mit Wissen kombiniert. Diese und auch andere Stadtführungen kann man über den Pluspunkt Schüttorf buchen. Eine weitere Stadtführung zu einem anderen Thema haben wir auch schon ins Auge gefasst. Mal sehen, was uns dann erwarten wird.

