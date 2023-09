Offen gesagt: So manche Sau bliebe besser im Stall

Problembekämpfung durch ignorieren, gar verschweigen? Diese Wunschvorstellung breitet sich aus, und das hat mit der AfD zu tun. Warum schreibt die Zeitung über diese Partei, noch dazu in langen Artikeln? Wird sie so nicht erst hoffähig gemacht? Entsprechende Anfragen erreichen die GN-Redaktion häufig in jüngster Zeit, mal als besorgte Kritik formuliert, mal als harter Vorwurf.

Kopf in den Sand? Das hilft nicht

Wenden wir uns der Realität zu. Die AfD ist im Grafschafter Kreistag, im Nordhorner Stadtrat, im Samtgemeinde- und Stadtrat Schüttorf und im Rat der Samtgemeinde Neuenhaus vertreten. Zwei AfD-Politiker aus der Grafschaft sitzen im niedersächsischen Landtag. Im neuesten Wahltrend zur Bundestagswahl kommt die AfD aktuell auf 21,6 Prozent, in mehreren ostdeutschen Bundesländern holt sie fast ein Drittel der Wahlberechtigten ab - und liegt damit vorne. Es hilft also nicht, den Kopf in den Sand zu stecken.

Medien haben die Pflicht, das Parteienspektrum kritisch zu beleuchten. Was die AfD angeht, die in Teilen als rechtsextremistisch gilt, besteht besonderer Bedarf. Und wenn Journalisten hier ihre aufklärerische Aufgabe vernachlässigen, darf man ihnen dies mit Fug und Recht ins Stammbuch schreiben. Es ist jedoch nicht die Aufgabe der freien Presse, so zu tun, als gäbe es diese Partei nicht.

© picture alliance/dpa Die AfD ist „bereit für mehr“, viele Grafschafter würden gerne weniger über diese Partei in den GN lesen, um sie nicht hoffähig zu machen. Foto: dpa

Die AfD gefällt sich in der Opferrolle

Wenn ich mir die Schreiben einiger Leserinnen und Leser aus den vergangenen Tagen anschaue, wird große Sorge spürbar. Sorge darüber, dass jedwede Publizität der „Alternative für Deutschland“ weiteren Auftrieb geben könnte. Doch die Umfrageerfolge einer Partei, die Europa abschaffen und der freiheitlich verfassten Demokratie, wie wir sie kennen, mit Verachtung begegnet, wären durch publizistische Ignoranz womöglich noch größer. Ist es nicht bewährte Masche der AfD, in die Opferrolle zu schlüpfen und sich beim vermeintlich geknechteten Volk unterzuhaken?

Wir können berichten, was führende Vertreter der AfD sagen. Allein diese Lektüre müsste abschrecken – eigentlich. Aber die hohen Zustimmungswerte sind ein Faktum, sie nähren sich womöglich aus einem allgemeinen Verdruss über die etablierten Parteien, der inzwischen bis mitten in die Gesellschaft wabert. Ihre Politik – von CSU bis Linkspartei – treibt der AfD die Wähler zu. Das mag in Teilen ungerecht sein. Doch was hilft es, die Bürger zu schelten. Sie entscheiden Wahlen.

Nichts erscheint mehr verlässlich

Im Grunde begegnet die Vogel-Strauß-Haltung den Medien seit Jahren. Putins Krieg gegen die Ukraine, die inzwischen dramatisch sichtbaren Folgen der klimatischen Veränderungen auf der Erde oder eine weltumspannende Pandemie, wie sie das Covid-Virus ausgelöst hat, gehen weit über die deutsche Innenpolitik hinaus. Nichts erscheint mehr verlässlich oder stabil, das wollen sich viele nicht täglich medial vor Augen führen lassen.

Journalisten, die professionell arbeiten, dürfen deshalb nicht schweigen. Aber sie haben sehr wohl zu registrieren, dass ihre Leserschaft in Teilen eine andere geworden ist. So wächst den GN und allen Medien eine neue Verantwortung zu: Manche Sau, die durchs Dorf getrieben wird, bliebe besser im Stall. Auch Krisen machen mal Pause, sie seien uns gegönnt. Der Glaube, permanent im Katastrophentopf rühren zu müssen, weil solche Themen „ankommen“, führt in die Irre.

Überforderung ist eine Bedrohung

Abkehr durch Überforderung, und aus diesem Gefühl resultieren die meisten Leserzuschriften, bedroht den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Profiteur ist derzeit vor allem die AfD.