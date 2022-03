OB legt Schröder Verzicht auf Ehrenbürgerschaft nahe

Hannovers Oberbürgermeister hat Altkanzler Gerhard Schröder vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs aufgefordert, seine Ehrenbürgerschaft der Stadt aufzugeben. Der Rat der niedersächsischen Landeshauptstadt gehe verantwortungsvoll mit der Ehrenbürgerschaft um, sagte Belit Onay (Grüne) am Donnerstag dem ZDF. Bei Schröder könne er diese Verantwortung zurzeit allerdings nicht erkennen. „Deshalb lege ich ihm nahe, zum einen die Abhängigkeit von Putin zu beenden, aber auch seine Ehrenbürgerschaft niederzulegen. Sein Verhalten entspricht nicht dem eines Ehrenbürgers“, sagte Onay.

Schröder steht seit langem wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Kritik. Er ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft und hat auch Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2. Am vergangenen Donnerstag hatte er die Regierung in Moskau zwar aufgefordert, den Krieg in der Ukraine schnellstmöglich zu beenden. Von persönlichen Konsequenzen war aber nicht die Rede.