Nur gehört, nie vergessen

Neulich war es ja genau 40 Jahre her – die „Nacht von Sevilla“. Das denkwürdige Halbfinale zwischen Frankreich und Deutschland bei der Fußball-WM 1982 in Spanien – ich weiß noch genau, wo ich es damals n i c h t gesehen habe. Richtig gelesen, denn: Live gesehen habe ich am 8. Juli 1982 nicht, wie Schumacher lässig am Pfosten stehend Kaugummi kaute, während Kollegen und Helfer sich um den vom deutschen Torwart niedergestreckten bewusstlosen Franzosen Battiston kümmerten, wie die DFB-Elf nach einem 1:3-Rückstand in der Verlängerung noch zum 3:3 ausglich, wie Stielike nach seinem Fehlversuch im Elfmeterschießen vom an diesem Abend überragenden Littbarski getröstet wurde und wie Hrubesch kühl den entscheidenden Elfer verwandelte.

Die Bilder habe ich alle im Kopf, obwohl ich an diesem Abend nur auf einem Campingplatz in Eutin mit vielen anderen rund um das Autoradio eines Zeltnachbarn hockte und gespannt lauschte, was da im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán vor sich ging. Mit ein paar Schulkollegen und -kolleginnen war ich seinerzeit auf Radtour durch Schleswig-Holstein und Dänemark. Wenn die Campingplätze mit TV ausgestattet waren, guckten wir, wenn nicht, waren wir lange vor Internet, Smartphone und Co. aufs Radio und Zeitungen am nächsten Tag angewiesen – und manches blieb so erst recht hängen als Erinnerung fürs Leben .