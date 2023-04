Als HSV-Fan muss man aktuell wieder leidensfähig sein. Nach zuletzt schwankenden Leistungen belegen die Hamburger in der 2. Bundesliga zwar immer noch Rang drei, der am Ende der Fußballsaison immerhin noch über die Relegation zur Rückkehr in Liga eins führen kann. Und Heidenheim steht als Zweiter auch nur einen Punkt besser da. Doch am Freitag wartet auf den HSV die nächste große Herausforderung gegen den Stadtrivalen FC St. Pauli.

Als ich jüngst oben im Norden auf Heimatbesuch war, hörte ich Fans und Sympathisanten des HSV in der fünften Saison nach dem Gang in die Zweitklassigkeit klagen: Die schaffen es doch wieder nicht. Ich flüchte mich dann gerne in die glorreiche Vergangenheit. Und da muss am heutigen Tag unbedingt an den 2:1-Triumph im Volksparkstadion gegen Real San Sebastian erinnert werden. Vor auf den Tag genau 40 Jahren schossen Ditmar Jakobs und Thomas von Heesen ihren Klub im Rückspiel des Europapokal-Halbfinales gegen die Spanier zum Sieg – und damit ins Finale des Landesmeisterwettbewerbs, dem Vorläufer der Champions League. Der Rest ist Legende: die Nacht von Athen am 25. Mai 1983, Felix Magath trifft gegen Dino Zoff im Tor von Juventus, der italienische Rekordmeister um Superstar Michel Platini am Boden, Happels HSV die Nummer eins in Europa!

Deswegen: Nur der HSV! Egal, wie das Spiel am Freitag ausgeht. Und wenn‘s mit dem Aufstieg nichts wird, dann eben nächste Saison.