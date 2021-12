Nützliche Spinnereien

Ich kann Spinnen nicht ausstehen. Nicht, wie sie sich bewegen, so schnell und wuselig. Nicht, wie sie aussehen, schwarz und mit ihren acht langen Beinen. Und auch nicht, wie sie in irgendwelchen Ecken auf Beute lauern und dann plötzlich verschwunden sind, um mich woanders zu Tode zu erschrecken.

Sie sind eigentlich keine wünschenswerten Gesellen im Haus. Eigentlich. Denn ich beherberge schon seit einiger Zeit drei Prachtexemplare von Zitterspinnen. Und ich kann Ihnen sagen: Die sind verdammt nützlich. Und sie sehen mit ihren eher kleinen Körpern und dünnen Beinen auch nicht ganz so furchteinflößend aus.

Die treuen Tierchen hängen im Bad – klar, weil schön warm – und wechseln sich regelmäßig in den Ecken ab. Sie fangen fröhlich alles andere weg: Fliegen, Mücken, Motten und hin und wieder eine Kellerassel. Die Fliegenklatsche liegt seitdem nur unbenutzt rum. Praktisch ist auch, dass diese filigranen Tiere die schwarzen Winkelspinnen fangen können. Die Zitterspinne schleicht sich an ihre Beute heran, bewirft sie mit Fäden, dreht sie ein, bis der tödliche Biss sie endgültig erledigt. Deshalb hat die Zitterspinne meine offizielle Erlaubnis, in der Wohnung abzuhängen und sich ordentlich voll zu futtern. Und ich bleibe dabei völlig entspannt.