Die Herausforderung, der sich die Kollegin aktuell stellen muss, ist wahrlich kein Luxusproblem: In der Drei-Mädel-Wohngemeinschaft ist es seit Langem angesagt, mit dem Wasser zu haushalten. Nun allerdings hat dazu noch die Heizung ihren Geist aufgegeben. Im Sinne des bevorstehenden Winters sind da jetzt einige Überlegungen und Berechnungen fällig.

Mit Blick auf die tägliche Duschorgie besteht allerdings sofortiger Handlungsbedarf. Die Aussicht, sich zunächst warm zu bibbern, bevor der Sprung unters kühle Nass fällig wird, ist keine Erheiternde. Trotz tropischer Temperaturen, trotz gesundheitlich sicherlich guter Ratschläge mit Hinweis auf wirkungsvolle Kneipp-Güsse. „Das Duschwasser muss warm, gerne auch etwas heiß sein“, forderten die Töchter von Muttern also schnelle Besserung.

Der Handwerker sah zwar die Notwendigkeit seines baldigen Erscheinens, sein Terminkalender allerdings ließ eine Reparatur frühestens in sechs Wochen zu.

Die findige Hausfrau verschaffte der Misere jetzt deshalb selbst Abhilfe: mit einer Solardusche im eigenen Garten. Bikini an und ab unters säubernde Nass. Bislang eine gute - und preiswerte - Lösung. Not macht erfinderisch - und spart so manchen Cent im Portemonnaie.