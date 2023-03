Niemals mit...

Meine Videojournalisten-Weisheit sagt: Filme nichts mit großen Schiffen, Katzen oder Kindern. Jetzt kommen noch Kräne hinzu.

Die Sache ist nämlich die: Große Schiffe lassen besonders im Emsland lange auf sich warten. Stundenlang kann man hier auf nassen Deichen stehen – unangenehm! Und Kinder und Katzen sind vor der Kamera unberechenbar. Ist das Werk dann veröffentlicht, drohen Dramen. Die Folge: Trubel in sozialen Netzwerken und Telefonleitungen.

Nun aber zu den Kränen: Gerade geschrieben, droht hier schon eine Falle, denn Fachleute sprechen im Plural von Kranen. Kräne geht aber auch, sagt der Duden – und klingt besser, sage ich. Ähnlich wie Schiffe lassen auch Kräne lange auf sich warten. Diese Erfahrung haben wir in der vergangenen Woche gemacht.

Obwohl das neue Nordhorner VVV-Schiff, das am Kranhaken hängen soll, geringfügig kleiner ist als die emsländischen Versionen, braucht der filmende Journalist Geduld, bis das Werk vollbracht ist. Das liegt hier allein an der sympathischen niederländischen Gelassenheit der Arbeiter.

Einen Tag später sind die Kranwerker in Eschebrügge bei Laar weniger gelassen, als die zusammengebrochene Brücke aus dem Kanal gehoben werden soll. Die waren echt fix, gar eine Stunde zu früh – und der Videojournalist somit zu spät. Nächster Tag, nächster Kran. Der Berichterstatter ist pünktlich am defekten Windrad in Bimolten. Das 100-Meter-Ungetüm eines Krans aber versagt seinen Dienst. Heißt wieder warten, warten, warten. Macht eigentlich auch nichts, denn das Unvorhersehbare ist ja der Reiz, der meinen Job ausmacht.