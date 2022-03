Niedersachsen wird Drehkreuz zur Verteilung von Flüchtlinge

Ukraine-Flüchtlinge werden künftig von Niedersachsen aus in andere Bundesländer verteilt. Das teilte das Innenministerium in Hannover am Mittwoch mit. „Wir entlasten damit auch besonders betroffene Regionen im Osten Deutschlands und richten für die aus der Ukraine vertriebenen Menschen weitere Unterkünfte in Niedersachsen ein“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) laut Mitteilung.

Künftig sollen beispielsweise Züge mit Ukraine-Flüchtlinge am Messebahnhof ankommen und dann in weiter verteilt werden. In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs wird demnach zusätzlich eine Außenstelle der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen eingerichtet. Dort sollen mehr als 1000 Menschen unterkommen können. Auf dem Messegelände sind bereits in einer anderen Halle Flüchtlinge untergekommen.