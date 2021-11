Guten Morgen – und auf Wiedersehen! Was uns bis zu meinem endgültigen Abschied noch trennt, ist der heutige Arbeitstag – der letzte von rund 10.500, die sich bei einem GN-Redakteur in 35 Jahren angesammelt haben. Resturlaub, Alter und Rentenkasse lassen nun den Ruhestand am Horizont aufziehen wie die Morgensonne an einem jungen Herbsttag.

Mein belesener Freund Carolus, die gute Seele, gibt mir dazu ausgerechnet Theodor Fontane mit auf den Weg. „Ich fange erst an, nichts liegt hinter mir, alles vor mir“, soll der nach einem ganzen Journalisten-Leben gesagt haben – um mit 75 Jahren noch die „Effi Briest“ aus der Feder zu zaubern.

Die ersten Jahre des Ruhestands bezeichnet Carolus übrigens als Ruhestandspubertät und warnt vor allerhand inneren und äußeren Stürmen. Im schlimmsten Fall soll es die ruhestandspubertierenden Jungrentner auf Fernreisen verschlagen, bei denen sie wie Attilas Horden über die Sehenswürdigkeiten der Welt herfallen. Irgendwie hat es bei Carolus selber allerdings nur bis Weimar gereicht. Aber vielleicht ist er als Rentner auch nur ein Spätentwickler.

Dennoch muss am Phänomen nachreifender Senioren etwas dran sein. So erlernte Elisabeth von Ardenne, Fontanes reale Vorlage für seine literarische „Effi“, mit 75 Jahren noch das Radfahren und war bis in ihre späten 90er auf dem Drahtesel unterwegs.

Da geht man als 65-Jähriger dann doch wie ein Pionier in den Feierabend des Berufslebens. In dem Sinne bin ich dann mal weg – es ist offensichtlich nie zu spät für eine glückliche Jugend.