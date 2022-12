Nichts für die Tonne

Liebe Eltern,

nach den Weihnachtsfeiertagen und der Geschenkeflut, auf der Zielgraden zum neuen Jahr und während der letzten Urlaubstage fange ich regelmäßig an auszusortieren. Das ist mit Kinder nicht immer leicht, denn nichts ist so interessant wie die Dinge, die ich eigentlich nicht mehr im Haus haben will.

Mit ein bisschen Geschick bin ich da mittlerweile ganz erfolgreich. Es bleibt die Frage: Was soll mit den Sachen geschehen? Längst nicht alles ist ein Fall für die Mülltonne, sondern nur nicht passend für uns.

Zum Glück gibt es in der Grafschaft Bentheim gleich mehrere Organisationen, die gute, gebrauchte Sachen - ob Spielzeug oder Kleidung, manchmal sogar auch Möbel - annehmen und weitergeben. Da gibt es zum Beispiel das „Klamöttchen“ vom SkF in Nordhorn, der auch das Frauenhaus unterhält. Oder die Läden „Jacke wie Hose“ in Schüttorf, „Stöberecke“ in Nordhorn und „Modeschnäppchen“ in Neuenhaus - alle von der Diakonie. Und auch die Tafel unterhält zwei Sozialkaufhäuser in Nordhorn und Wietmarschen.

Für mich ist es ein schöner Gedanke, dass die aussortierten Dinge eine neue Verwendung finden - fast wie Weihnachten.

Kinderrallye rund ums Kloster Frenswegen

Von „Vechtekind“ Anja Glöckner

Das Kloster Frenswegen ist bei vielen Grafschaftern bekannt und beliebt. Der imposante Bau lädt zu jeder Jahreszeit zu einer Erkundung ein. Auch Familien mit Kindern können hier allerhand entdecken. Vor zwei Jahren erfuhren wir von einer Klosterrallye für Kinder am Kloster Frenswegen, die mithilfe von Erwachsenen auch schon für Kinder im Vorschulalter geeignet war. Für Kinder, die schon lesen können, war die Rallye auch alleine lösbar.

© Stephan Konjer Die Rallye führt auch durch den Ostgarten des Klosters. Archivfoto: S. Konjer

Die Route führte einmal rund ums Kloster, wo unter anderem Gegenstände gezählt und Dinge entdeckt werden mussten. Dank des großen Erfolges gibt es seit dem Sommer 2021 eine weitere Kinderrallye. Diese hat den Schwerpunkt, Farben zu erkennen und zu benennen und ist ebenfalls schon für kleine Kinder geeignet. Meine Familie und ich sind der Meinung: Was im Sommer geht, geht natürlich auch jetzt bei tollem Winterwetter. Somit haben wir uns letztens schön warm eingepackt und sind auf Erkundungstour rund ums Kloster Frenswegen gegangen.

Den Fragebogen zur Rallye haben wir uns zuvor von der Homepage des Klosters www.kloster-frenswegen.de heruntergeladen. Er kann auch einem kleinen Infokasten am Eingang, direkt neben den Sitzbänken entnommen werden. Mit Papier und Stift in der Hand sind wir zu unserer Rallye rund ums Kloster gestartet. Unsere Kinder mussten viele Orte finden, die auf dem Fragebogen in schwarz-weiß abgedruckt sind, und die richtigen Farben aufschreiben.

Für unsere Kinder ist beim Rundgang um das Kloster Frenswegen auch immer der Gang durch das Labyrinth auf der Rückseite des Klosters ein Muss. Nach der Rallye haben wir noch einen ausgiebigen Spaziergang auf dem Klostergelände unternommen. Die umliegenden Straßen und Waldwege laden zu einem Streifzug durch die Natur ein.

Welches Tier schreibt man mit nur einem Buchstaben? – Die Q!

Der Vater fragt seinen Sohn: „Wer bringt an Weihnachten die Geschenke?“ – Der Sohn antwortet: „Amazon!“ – Der Vater schüttelt den Kopf und sagt: „Nein, nein. Ich meine den dicken Mann mit dem Bart!“ – „Ach so“, antwortet der Sohn: „Du meinst den Postboten!“

Was ist braun, haarig und trägt eine Sonnenbrille? – Eine Kokosnuss im Urlaub!

Stress um Konsole, Smartphone und Tablet?

Von Andrea Herzog, Dipl.-Pädagogin im Kreisjugendamt Nordhorn

Die sechsjährige Jana sitzt gebannt vor dem neuen Tablet; ihr achtjähriger Bruder ist derart fasziniert von seinem Computerspiel, dass er alles andere zu vergessen scheint. Kinder wachsen selbstverständlich mit digitalen Medien auf. Sie sind neugierig auf diese bunte Welt, die ihnen Spiele, Spaß und Unterhaltung scheinbar ohne Grenzen bietet. Und bekommen nur selten genug davon. Außerdem liegt die Meinung, wann es genug ist, bei Eltern und Kindern oft weit auseinander.Vor allem um digitale Spiele und Smartphones gibt es deswegen in vielen Familien immer wieder Auseinandersetzungen.

Wie wäre es mit einem „Vertrag zum Vertragen“? Einen solchen Mediennutzungsvertrag haben Klicksafe und der Verein Internet-ABC in Form eines Online-Tools entwickelt. Damit können Familien ganz einfach Vereinbarungen für die Mediennutzung treffen.

Er ist unter www.mediennutzungsvertrag.de abrufbar. Die Seite enthält beispielhafte Regeln für die Altersgruppen bis zwölf und über zwölf Jahren. Darin geht es um die Nutzung von Handys/Smartphones, dem Internet, Fernsehen und digitalen Spielen. Die Regeln beziehen sich nicht nur auf Zeiten und Inhalte, auch der Umgang mit persönlichen Daten, Downloads oder Urheberrechten wird thematisiert. Und auch Eltern werden mit passenden Elternregeln in die Pflicht genommen.

Jede Regel kann daraufhin überprüft werden, ob sie für die eigene Familie Sinn macht und aufgenommen werden soll. Da die Kinder daran beteiligt sind, können bei strittigen Fragen Kompromisse ausgehandelt werden. Und natürlich wächst damit auch die Akzeptanz der Regeln.

Auf diese Weise können Eltern mit ihren Kindern ganz individuell festlegen, welche Medien und Inhalte wie und wie lange von den Kindern genutzt werden dürfen.

Hat man sich geeinigt, kann der Vertrag ausgedruckt, gespeichert und damit jederzeit wieder aufgerufen und dem Alter der Kinder angepasst werden.