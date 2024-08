Nicht zu machen!

„Wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde; der den Geringen aufrichtet aus dem Staube?“ (Psalm 113,5-7)

Gott ist der ganz andere, auch der Fremde, der Rätselhafte, der Verborgene. In ihrer poetischen Redeweise drückt die uralte Stimme, die uns aus Psalm 113 entgegenkommt, seine unendliche Überlegenheit aus. Niemand ist wie er. Und von uns aus ist die Distanz zu ihm nicht zu überwinden. Nicht durch religiöse Übung, nicht durch moralische Anstrengung.

Aber er begnügt sich eben nicht mit seiner göttlichen Majestät. Er ist nicht nur der Heilige, sondern auch der Barmherzige. Er wählt aus dem freien Entschluss seiner Liebe den Menschen und mit ihm die ganze Schöpfung als seinen Partner. Ja, er „thront oben“, über Himmel und Erde. Aber er neigt sich herab und „richtet den Geringen auf aus dem Staube“. Es ist die Liebe, die ihn treibt und nicht ruhen lässt. Die ihn so weit treibt, dass er selbst in der Gestalt eines Menschen unter seine Geschöpfe tritt, in Gestalt Jesu, der genau diese Bewegung des Allmächtigen von „oben“ nach „unten“, von der Ferne in die Nähe, von der Überlegenheit in die Solidarität Gestalt werden lässt – Jesus Christus, der Freund der „Geringen“, die er mehr als einmal aufhob „aus dem Staube“.

Dort „oben“, wo der Heilige „thront“, darf sich für Juden und Christen nichts anderes breitmachen. Schon gar nicht eine von Menschen gemachte Ideologie, gleich welcher Art sie sein mag. Allein Gott ist der Heilige – und er ist der Barmherzige, der „den Geringen aufrichtet aus dem Staube“. Den Armen, den Vergessenen, den Marginalisierten. Auch und gerade den, der von einer bestimmten Ideologie als minderwertig verunglimpft wird.

Dem Heiligen und Barmherzigen vertrauen, das kann dann nur heißen: sich jener Ideologie entgegenzustellen, die mit einer schrecklichen Vergangenheit liebäugelt. Man muss wahrhaftig kein Christ sein und keine Christin, um Rassismus und Antisemitismus abzulehnen. Aber es hilft ungemein. Denn mit dem Heiligen und Barmherzigen ist eben beides nicht zu machen.

Heinz-Hermann Nordholt ist Pastor in Ruhe der reformierten Kirchengemeinde Nordhorn

