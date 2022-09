Nicht immer informativ

Neugier an spannenden Meldungen gehört zu meinem Beruf. Manchmal wundere ich mich aber über den nachrichtlichen Wert, der nur dem sprichwörtlichen Sack Reis, der in China umgefallen ist, entspricht. Es gibt auch Schlagzeilen, die mich fragend zurücklassen wie die Überschrift: „Putin könnte gestürzt und durch einen Verrückten ersetzt werden“. Soll ich daraus schließen, dass Putin in Gefahr ist, dass er nicht verrückt ist oder, dass es Herrscher gibt, die noch verrückter sind als er? Wirklich informativ wird der Text nicht sein: Also weiterblättern oder wegklicken.

Die Überschrift „Novak Djokovic: Es ist, wie es ist“ soll mich zum Lesen anregen? Der Tennisstar nimmt etwas als gegeben hin. Na und? Beim Lesen erfährt man, dass er wegen seines Impfstatus auf die US Open verzichtete. Der Hinweis im Titel wäre hilfreich gewesen. Ein ehemaliger Teilnehmer an der Sendung „Bauer sucht Frau“ packt aus: „So wurde ich als Doofmann dargestellt.“ Stimmt – das hätten ihm die allermeisten vorher gesagt. Stutzig macht mich die Nachricht:“ Fußball-Nationalmannschaft: Erstmals gemeinsames Trikot für Männer und Frauen“. Ist der DFB jetzt so arm, dass sich beide Mannschaften einen Trikotsatz teilen müssen? Sind die Leibchen nicht für das eine oder andere Team zu klein oder viel zu groß? Auflösung: Es geht um das einheitliche Design. Wichtige Neuigkeiten habe ich jedenfalls nicht erfahren.