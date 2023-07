Neun Minuten Aufmerksamkeit fürs Kind

Liebe Eltern,

neulich habe ich gelesen, dass neun Minuten, die wir täglich achtsam und aufmerksam mit unseren Kindern verbringen, einen großen positiven Einfluss auf die emotionale Gesundheit des Kindes und auf die Eltern-Kind-Beziehung haben können. Der Neurowissenschaftler und Psychologe Dr. Jaak Panksepp (1943 - 2017) ging davon aus, dass eben diese ausgewählten Minuten zu den wichtigsten Minuten am Tag zwischen Kindern und Eltern zählen.

Dafür wird die Zeitspanne wie folgt aufgeteilt:

Für die ersten drei Minuten sollen sich Eltern direkt morgens Zeit nehmen, wenn das Kind aufgewacht ist. Sie sollen es fragen, wie es geschlafen hat, ihm eine Umarmung oder ein high-five geben und mit dem Kind positiv auf den kommenden Tag blicken. Diese morgendliche Verbindung kann Auffälligkeiten im Verhalten reduzieren und eine positive Denkweise fördern, so Panksepp.

Die nächsten drei Minuten werden dem Kind geschenkt, wenn es von der Schule oder dem Kindergarten nach Hause kommt - beziehungsweise, wenn Eltern und Kind sich danach wiedersehen. Eltern sollen dem Kind dabei achtsame Fragen stellen wie: Welche Farbe hatten die Schuhe deines Lehrers? Dadurch soll der Schulstress schneller vom Kind abfallen und die Eltern-Kind-Bindung gestärkt werden. Sollten die Kinder einfach nur genervt sein nach der Schule und keine Lust auf Fragen haben, kann auch alternativ ein Snack, eine Umarmung oder ein offenes Ohr angeboten werden.

Die letzten drei aufmerksamen Minuten des Tages werden vor dem Zubettgehen miteinander verbracht. In dieser Zeit sollen Eltern und Kind zusammen runterfahren, indem ruhige Aktivitäten miteinander unternommen werden, wie eine Geschichte lesen, kuscheln oder ein ruhiger Austausch über den Tag. Diese ruhige Verbindung kann Kindern dabei helfen, sich zu entspannen, sich sicher zu fühlen und einen erholsamen Schlaf zu bekommen.

Neun Minuten am Tag aufmerksam mit meinen Kindern verbringen - hört sich eher wenig an, oder? Ich denke allerdings, wenn wir uns ausdrücklich darauf einlassen und uns während dieser Zeit wirklich ausschließlich auf unsere Kinder einlassen und alle ablenkenden und störenden Dinge ausblenden (Termindruck, Smartphones, eigene Müdigkeit ... da kommt tatsächlich einiges zusammen...), könnte es wirklich einen positiven Effekt auf die Entwicklung des Kindes und auf die Eltern-Kind-Beziehung haben. Ich will es auf jeden Fall konkret ausprobieren, macht ihr mit?

Meer im Schuhkarton

Ihr möchtet euch euer eigenes Meer ins Kinderzimmer holen? Das ist ganz einfach! Alles, was ihr dafür braucht, sind ein Schuhkarton, blaue Farbe, Papier oder Pappe, Fäden in verschiedenen Längen, Stifte und Kleber (zum Beispiel Tesafilm, Klebestift oder auch doppelseitige Klebepunkte).

Verschiedene Hai-Motive werden auf Papier oder Pappe gemalt. Foto: Schulte-Sutrum

Als erstes malt ihr das Innere des Schuhkartons in blauer Farbe an, dafür eignet sich am besten ein dicker Pinsel oder auch ein Schwamm. Wir haben Acrylfarbe genommen, die deckt besonders gut ab. Ihr könnt aber auch Wasserfarbe nehmen. Während die Farbe trocknet, könnt ihr auf Papier oder Pappe verschiedene Meereslebewesen malen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Meeresschildkröte, einem Hai, einem Seestern oder Fischen in verschiedenen Größen? Und was wäre ein Meer ohne Unterwasserpflanzen und Korallen? Lasst eurer Fantasie freien Lauf, schließlich gestaltet ihr eure eigene Unterwasserwelt.

Die Meerestiere und -pflanzen bemalt ihr schließlich und schneidet sie vorsichtig aus, vielleicht kann euch ein Erwachsener dabei helfen. Danach schneidet ihr Fäden oder Garn ab und befestigt mit Kleber jeweils ein Ende an einem Meerestier und das andere Ende an der oberen Kartonseite. Wenn ihr die Fäden in verschiedenen Längen schneidet, sieht es so aus, als würden die Tiere auf unterschiedlichen Ebenen schwimmen.

Die Schuhkartons könnt ihr nach Lust und Laune verzieren, zum Beispiel auch mit echten Muscheln. Foto: Schulte-Sutrum

Euren Schuhkarton könnt ihr auch mit echten Muscheln verzieren oder noch etwas Sand auf den unteren Bereich streuen. Fertig ist euer Meer im Schuhkarton!

Jetzt im Sommer fragen unsere Kinder ständig nach Eis. Um ihnen mal eine gesündere Alternative anzubieten, haben wir kürzlich aus Joghurt und Früchten Eis selbst gemacht. So geht's:

Zutaten:

200 Gramm Joghurt

500 Gramm Früchte (zum Beispiel Erdbeeren oder Blaubeeren)

30 Gramm Zucker (oder Stevia)

bei Bedarf noch einen Klecks Schlagsahne

Alles vermengen und pürieren, anschließend in Eisformen (gibt's zum Beispiel im Super- oder Drogeriemarkt) gießen, Stiele reinstecken und ab in die Gefriertruhe. Sollte sich die Eisform vor dem Verzehr nicht gut lösen lassen - einfach etwas heißes Wasser drüber laufen lassen. Guten Appetit!

Ihr habt noch Platz im Terminkalender und sucht nach tollen Aktivitäten? Dann schaut mal in den Veranstaltungskalender auf GN-Online. Da wird sicherlich etwas passendes dabei sein.