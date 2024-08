Neues Umfeld, neue Freunde

Liebe Eltern,

es war ein aufregender Tag für Kinder, Eltern, Lehrer und Familie: 86 neue Klassen in 36 Grundschulen - weit mehr als 1000 Kinder sind am 10. August in der Grafschaft eingeschult worden. Die GN präsentieren hier in Zusammenarbeit mit den Grundschulen die Foto aller ersten Klassen im Landkreis.

Auch meine jüngere Tochter ist dabei. Sie ist ganz froh darüber, dass sie schon vieles von ihrer großen Schwester kennt und sie auch jeden Tag auf dem Schulhof trifft. Aber auch die anderen Kinder einen älteren Schüler zugeteilt, der ihnen im Schulalltag etwas hilft.

Als „Paten“ und „Patenkind“ wollen sich meine beiden Töchter aber dann doch nicht zusammentun, da waren sie sich schnell einig. „Wir kennen uns doch eh so gut, wir wollen lieber jemand neu kennenlernen“, meinen sie übereinstimmend. Ich finde diese Einstellung gut, schließlich kann man nie zu viele Freunde haben.

Gelbe Tonne statt Gelbem Sack: Was sich beim Entsorgen von Verpackungsmüll bald ändert

Von Sebastian Hamel

Der Gelbe Sack, wie ihn die Menschen in der Grafschaft Bentheim seit Jahrzehnten kennen, gehört schon bald der Vergangenheit an: Ab Januar 2025 werden Verpackungsabfälle wie Joghurtbecher, Getränkekartons oder Konservendosen in unserem Landkreis nicht mehr in der dünnen, gelblichen Tüte entsorgt, sondern in einer Gelben Tonne. Noch in diesem Monat beginnen die zuständigen Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) mit der Verteilung der Tonnen an alle Haushalte.

Die Einführung der Gelben Tonne war vor knapp einem Jahr – im September 2023 – durch die Politiker im Kreistag beschlossen worden. Zuvor hatten sich auch die Einwohner der Grafschaft in einer Umfrage mit deutlicher Mehrheit für die Gelbe Tonne ausgesprochen. Als wesentlicher Vorteil der stabilen Tonnen gegenüber den Einmal-Säcken gilt das Einsparen von Plastikmüll; zudem sind die an der Straße abgestellten Gelben Säcke in der Vergangenheit immer wieder vom Winde verweht worden – oder Tiere bissen die Säcke auf und der Müll verteilte sich in der Umgebung. Die neuen Tonnen besitzen ein sogenanntes Fassungsvermögen von 240 Litern, das heißt, sie sind genauso groß wie die bekannten Altpapier-Tonnen mit dem blauen Deckel.

Die Verteilung der Gelben Tonnen – bei denen übrigens auch nur der Deckel gelb ist – fängt Ende August in der Niedergrafschaft an, also im Norden des Landkreises. Die Teams der AWB arbeiten sich dann weiter Richtung Süden vor, Ende Oktober sollen voraussichtlich alle Grafschafter versorgt sein. Bis zum Start des neuen Systems im Januar werden aber weiterhin die gewohnten Gelben Säcke von der Müllabfuhr abgeholt.