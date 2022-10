So ein Volontariat in einer Lokalredaktion kann mitunter schon eine Reise in eine neue Welt sein. Vor allem, wenn man wie ich nicht aus der Grafschaft kommt, sind nicht nur der Betrieb und die Arbeitskollegen neu, sondern auch die Region, für die man schreibt. Sicher habe ich mich schon vorher mal informiert über die Ortschaften – aber sich in der Realität dann zurechtzufinden, ist etwas ganz anderes. Ich höre von Gebäuden oder Straßen, von denen ich noch nie gehört habe und an denen ich dann noch zu einem Termin erscheinen soll. Gott sei Dank gibt es Navigationssysteme.

Aber schon nach den ersten zwei Wochen merke ich, wie schnell ich mich doch zurechtfinde und bestimmte Namen und Orte sich bei mir einprägen. Das erleichtert mir nicht nur die Arbeit, sondern sorgt auch dafür, dass ich mich mehr und mehr in der Region heimisch fühle, obwohl ich noch nicht alles verstehe. Aber wie sagte Albert Einstein einmal: „Man muss die Welt nicht verstehen. Man muss sich darin zurechtfinden.“