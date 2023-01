Neue Sprachwelten?

Aus Keks, Karamell und Milchschokolade bestand der Schokoriegel „Raider“, der in den 1970er-Jahren in Deutschland auf den Markt kam. Heute besteht er immer noch aus den gleichen Zutaten, heißt aber seit den 1990er-Jahren „Twix“. Marketing wie dieses findet sich nicht nur in der Süßigkeitenindustrie, sondern nimmt auch eine immer größere Rolle in der Politik ein. Vielfach ist von „Wording“ die Rede.

Gerade aktuell ist das Beispiel des in diesem Jahr eingeführten „Bürgergeldes“, das die Nachfolge des ungeliebten Begriffs „Hartz IV“ für staatliche Transferleistungen angetreten hat. Die Unterschiede sind marginal: Es gibt 50 Euro mehr und das Schonvermögen wurde erhöht. Aber was die versprochene Förderung der beruflichen Qualifizierung angeht, bleibt doch erst noch abzuwarten.

Recht manipulativ waren auch die im Rahmen der Corona-Pandemie entstandenen Begrifflichkeiten wie „Bazooka“, „Wumms“ und „Rumms“, mit denen Politiker auf comicähnlichem Sprachniveau suggerierten, ein unbegrenztes Füllhorn an Geld zu haben, mit dem fast alle entstandenen Schäden infolge der Kontaktbeschränkungen behoben werden könnten. Die Betroffenen werden es oft besser wissen.

Absoluter Knaller in diesem Zusammenhang: Ein „Sondervermögen“ in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, das aus nichts als heißer Luft besteht. Es wird einfach auf eine höhere Staatsverschuldung hinauslaufen. Wer vor diesem Hintergrund an den Neusprech in George Orwells Roman „1984“ denkt, liegt ganz richtig.