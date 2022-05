Neue Spieler beim Viertelmeile-Rennen

„Stop and Go“, also anhalten und losfahren, das bekommen Autofahrer in der Grafschaft auch abseits der Rushhour hin. Dabei helfen die fünf Ampelkreuzungen auf der Nordhorner Nordumgehung. Auch wenn wenig Verkehr herrscht, sorgen die Lichtsignalanlagen für Spannung hinterm Steuer. Stets scheinen die intelligent gesteuerten Blinkelampen den Fahrenden Pausen zu gönnen. Und das mit mehreren Phasen, die den nicht fließenden Querverkehr berücksichtigen. Springt das Signal dann wieder auf „gelb“ heulen die Motoren auf - die nächste noch grüne Ampel voraus. Diese hält den Spannungsbogen Heranrasender lange aufrecht, um dann kurz vorm Etappenziel auf „rot“ zu wechseln.

Bei diesen Viertelmeile-Rennen auf der B213 spielt nun auch die Polizei mit. Denn die Ampeln bremsen den Verkehr zwar aus, aber für weniger Tempo sorgen sie nicht. Der neue Super-Blitzer kann Geschwindigkeiten nun auch in Kurven messen. Und das nutzen die Beamten auf der Umgehung. Aktuell liegt der Rekord bei traurigen 172 Stundenkilometern.