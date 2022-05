Neue Nachbarn

Sie dürften vor ein paar Wochen in unsere Nachbarschaft gezogen sein. Jedenfalls sind sie mir da das erste Mal aufgefallen. Sie kreuzen immer zu zweit auf – und wenn ich den Hund dabei habe, wechseln sie auch schon mal höflich die Straßenseite: Die Rede ist von zwei Stockenten – einer Dame und einem Herrn.

Sie watscheln durch die Siedlung und schrecken auch nicht vor der etwas stärker befahrenen Straße in Richtung Innenstadt zurück. Wenn das man gut geht, habe ich schon so manches Mal gedacht. Aber wenn es eng wird, dann starten sie durch und heben einfach ab. So geschehen, als mein Hund und ich etwas unverhofft um die Ecke bogen und die beiden Vögel überraschten. Dafür, dass sie nicht gerade besonders schlank sind, sind sie erstaunlich schnell in der Luft.

Wo sie wohnen, habe ich noch nicht herausgefunden. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob Stockenten überhaupt ein festes Heim bevorzugen. Andererseits: Wenn es darum geht, sich um den Nachwuchs zu kümmern, wird es ja wohl irgendwo ein Nest geben. Die ersten Küken habe ich übrigens am Samstag auf dem Kanal paddeln sehen. Schwarz mit rotem Schnabel. Muss eine andere Familie sein. Aber auch hier sage ich: Herzlich willkommen in unserer Nachbarschaft!