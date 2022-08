Neben der Spur: Querparker

Der Mensch mag es geordnet, ja, einige sogar pedantisch. Im Bücherregal werden die Buchrücken entweder nach Farbe oder nach Höhe sortiert, und wehe, es liegt in der Besteckschublade ein Löffel im Fach für die Gabeln. Es sind elementare Regeln, auf die sich die Gesellschaft verständigt hat, und nach denen wir – zumindest die meisten von uns – leben und leben wollen.

Schwierig wird es immer dann, wenn nicht durch genaue Vorgaben geregelt ist, wie man sich verhalten soll, sondern nur grobe Orientierungshilfen an die Hand gegeben werden. Gut beobachten kann man das auf Grafschafter Parkflächen, die keine auf dem Boden nachgezeichneten Parkbuchten oder wenigstens zwei parallel verlaufende Striche vor einer Beet-Umfassung aufweisen. Zwar sind geübte Parker dennoch in der Lage, ihr Fahrzeug so abzustellen, dass auch weitere Parkwillige im Anschluss sowohl in die noch bestehenden Lücken ein- als auch wieder ausfahren können.

Doch es gibt auch das Gegenteil: Querparker. Was sie an Restplatz übrig lassen, wäre maximal für ein dreieckiges Bobbycar, einen auf der Schaufel aufgestellten Bagger oder ein Surfbrett mit Rollen nutzbar. Beim Ausparken hat dann auch nur der Chancen, der schon einmal die Tetris-Meisterschaft gewonnen hat. Gedanklich muss man ja nicht immer in der Spur bleiben – im Straßenverkehr wäre das jedoch wünschenswert.