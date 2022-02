Kürzlich musste ich meine Autofahrt unterbrechen, als plötzlich ein großes, gefiedertes Tier aus dem Gebüsch am Straßenrand kam, gemütlich die Straße überquerte und dann an der Fahrerseite des Wagens entlang stolzierte. Sofort hielt ich an, um ein Foto davon zu machen.

Als plötzlich ein Nandu neben dem Auto von GN-Volontärin Julia Henkenborg läuft, hält sie schnell an, um ein Foto davon zu machen. Foto: Henkenborg

Was ist das? Ein Emu? Gibt es die hier oder ist das Tier ausgebüxt? „Das ist doch kein Emu, das ist ein Strauß!“, meint ein Kollege, als ich ihm das Foto zeige. Doch ein anderer Kollege weiß: „Nein, das ist ein Nandu, das erkennst du an dem gefiederten Hals und den dunklen Punkten am Kopf.“ Nandu – ein Tier, von dem ich bis dahin noch nie gehört hatte. Die aus Südamerika stammenden Laufvögel können bis zu 1,40 Meter groß und 50 Kilogramm schwer werden. Sie sind verwandt mit den Steißhühnern (nicht wie ich zuerst irrtümlich las den „Scheißhühnern“) und können bis zu 60 Stundenkilometer schnell laufen.

Mein Nandu lief zum Glück nicht so schnell. Nun bin ich gespannt auf weitere außergewöhnliche Begegnungen im Frühling.