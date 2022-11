Nachhaltig geht anders

Die Neuanschaffung eines größeren elektrischen Gerätes war mal wieder erforderlich. Dazu gehört selbstverständlich die Bedienungsanleitung, um alle technischen Errungenschaften auch wirklich zu nutzen. Eingeschweißt in einer Folie, was in Zeiten der Müllvermeidung nicht erforderlich erscheint, lagert die wichtige Information unter einer Klappe im Inneren des Gerätes. Aber Halleluja, was ist das denn für eine Schwarte? 632 bedruckte Seiten dick, aber immerhin aus Recyclingpapier. Einen Roman in der Länge zu lesen würde schon einige Wochen in Anspruch nehmen. So viel Zeit bleibt aber nicht, um das neue Gerät in Betrieb zu nehmen. Doch die Auflösung folgt schnell: Nach Seite 35 wiederholt sich der Text, dann aber in zahlreichen Landessprachen. Und die 35 Seiten auf Deutsch liefern eigentlich kaum essenzielle Bedienungshinweise, sondern erklären Wartung und Pflege, um so Ersatzforderungen des Käufers im Schadensfall durch den Hersteller auszuschließen. Liebe Leute, wenn heutzutage in fast jedem Zusammenhang von Nachhaltigkeit die Rede ist, sind so dicke Schinken ein Beweis dafür, wie es nicht geht. Kaum vorstellbar, dass es teurer gewesen wäre, eine schmale Auflage in jeder Landessprache zu drucken, als 597 überflüssige Seiten an Kunden in zig Ländern mitzuliefern.