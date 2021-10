Liebe Leserin, lieber Leser!

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Nachdem am vergangenen Sonntag wir Bürger die Wahl hatten, treffen nun Politiker und Parteien ihre Wahl. Wer soll an die Spitze der Fraktion treten? Mit wem sollen Koalitionsgespräche geführt werden? Wer vertritt welche Partei in den Verhandlungen? Welche Inhalte sind verhandelbar, welche nicht? Der Wahlkampf geht hinter den Kulissen also weiter – zwischen, aber auch innerhalb der Parteien. Ruhe kehrt noch lange nicht ein.

Das gilt auch für uns in der GN-Redaktion. Die Zeit unmittelbar nach Wahlen ist für Journalisten meist spannender als die davor. Wir fassen unsere gesamte Berichterstattung rund um die Bundestagswahl und ihre Auswirkungen daher weiterhin hier auf einer Sonderseite auf GN-Online für Sie zusammen.

Die spannendste Frage der vergangenen Tage lautete sicherlich: Wie geht es weiter mit der CDU? Die hatte schließlich auch in der Grafschaft zunächst bei der Kommunalwahl einen Dämpfer hinnehmen müssen – um dann, nur zwei Wochen später, bei der Bundestagswahl regelrecht abgestraft zu werden. Meine Kollegen Guntram Dörr, Thomas Kriegisch, Frauke Schulte-Sutrum und Jonas Schönrock haben viele Gespräche geführt, um hier ein Stimmungsbild der Grafschafter CDU zu zeichnen. Um es vorwegzunehmen: Es ist ein Bild in düsteren Farben.

Was diese Wahl mit ihren massiven Verschiebungen in der Wählergunst auf jeden Fall bewirkt hat: Es ziehen viele neue Gesichter in die kommunalen Räte ebenso wie in den Bundestag ein. Und andere, teils prominente verschwinden. So eine Bundestagswahl bedeutet immer auch den Beginn und das Ende von Karrieren. Was wird aus Politikern, die mal im Fokus standen, bei den Wählern aber nicht ausreichend Rückhalt fanden? Ich bin dieser Frage mal an einem kleinen lokalen Beispiel nachgegangen: Was macht eigentlich Henni Krabbe – die vor zwei Jahren vergeblich versuchte, Grafschafter Landrätin zu werden?

Übrigens: Falls all die politischen Themen Sie inzwischen ermüden, haben auch Sie weiterhin die Wahl. Auf GN-Online veröffentlichen wir täglich mehr als 100 Artikel. Da sind mit Sicherheit auch für Sie interessante und spannende Themen dabei. Eine Geschichte, die ich Ihnen zum Beispiel als entspannte Lektüre fürs Wochenende ans Herz legen möchte, stammt von meinem Kollegen Stephan Konjer. Er war mit dem Nordhorner Naturfotografen Benjamin Feldmann auf der Pirsch – und hat neben einer eindrucksvollen Reportage auch fantastische Fotografien mitgebracht.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und ein erholsames Wochenende mit Freizeitaktivitäten ganz nach Ihrer Wahl!