Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

hatten Sie auch das Glück, über Ostern einige Tage frei zu haben? Konnten Sie vielleicht sogar – endlich mal wieder! – in den Urlaub reisen?

Wir waren für eine Woche am Ijsselmeer und haben es sehr genossen. In den Niederlanden schränken keinerlei Corona-Maßnahmen mehr das Leben ein, was ich zunächst als etwas befremdlich, dann aber als sehr befreiend empfunden habe. Das schöne Wetter, durch das viele Aktivitäten ins Freie verlegt werden konnten, erleichterte es zusätzlich, die Pandemie zu vergessen, ohne dabei allzu leichtfertig zu werden.

Gänzlich unbeschwert konnte ich den Urlaub dennoch nicht genießen. Zu bedrückend war morgens die Zeitungslektüre, die dank E-Paper ja auch im Urlaub problemlos möglich ist. Vom Krieg in der Ukraine zu lesen, während ich selbst mir eine Auszeit gönne – da beschlich mich durchaus ein schlechtes Gewissen. Wir entfliehen dem Alltag, während Mitmenschen vor dem Krieg flüchten: Welch ein Luxus, den wir nicht für selbstverständlich nehmen sollten!

Urlaub in Krisenzeiten

Urlaub trotz Pandemie und Krieg: Als Journalist darf ich das. Wäre ich ein Politiker, womöglich sogar im Ministerrang, dann hätte ich mir wohl dreimal überlegt, ob ich tatsächlich für eine Woche verreise – oder ob ich besser zuhause bleibe, zur Enttäuschung meiner Familie. Denn von Politikern wird erwartet, dass sie immer im Dienst sind und Privates grundsätzlich hintan stellen.

Das mussten jüngst in Düsseldorf NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) und in Berlin Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) erfahren. Beide waren zu einer denkbar ungünstigen Zeit in den Urlaub gereist, nämlich kurz nach dem verheerenden Hochwasser, bei dem im Juli 2021 mehr als 180 Menschen ihr Leben verloren hatten.

Ich finde es richtig, dass beide nun ihr Amt aufgegeben mussten. Sie sind ihrer Aufgabe zu einer Zeit, in der sie dringend gebraucht wurden, nicht gerecht geworden.

Die hämische Kritik allerdings, der beide teilweise ausgesetzt waren, finde ich nicht angemessen. Wir wünschen uns doch Politiker mit Bodenhaftung, die Verständnis haben für die Sorgen und Nöte der Bürger. Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, ist eine solche alltägliche Herausforderung, die wir alle kennen – und an der sicherlich viele von uns manchmal scheitern.

Politisch war das in diesen beiden Fällen ein großer Fehler, der nicht ohne Konsequenzen bleiben konnte. Menschlich allerdings kann ich durchaus nachvollziehen, wie schwer es fällt, einen Urlaub kurzfristig abzublasen, auf den sich die ganze Familie seit langem gefreut hat.

Gute Aussichten für den Tourismus in der Grafschaft. Foto: Grafschaft Bentheim Tourismus e.V.

Leben, wo andere Urlaub machen

In der Grafschaft haben wir das Glück, Erholung von einem stressigen Alltag auch ohne weite Anreise finden zu können. Leben, wo andere Urlaub machen – mit diesem Slogan werben viele Regionen. Für unsere trifft dies zweifellos zu.

Die Grafschaft und ihre nähere Umgebung sind ein Paradies für Radfahrer. Und wer, wie ich, lieber zu Fuß geht, findet hier auch viele wunderschöne Wanderwege. Gerade in den beiden zurückliegenden Corona-Jahren habe ich meine Heimat auf Tagestouren noch einmal ganz neu erfahren und erlaufen. Erstaunlich, wie viel Neues es hier auch für mich noch zu entdecken gibt!

Dieses vielseitige touristische Angebot hat die schwierige Corona-Zeit nicht nur erstaunlich gut überstanden, sondern hat sich unter dem Druck der Pandemie sogar noch kreativ weiterentwickelt. Ein „Grafschafter Tourismuspreis“ soll Engagement auf diesem Gebiet nun besonders würdigen. Der Preis wird erstmals vom Verein „Grafschaft Bentheim Tourismus“ vergeben. Mehr dazu hier.

Ausnahmsweise werde ich nicht darüber berichten, sondern darf auf Einladung des Vereins in der Jury mitdiskutieren und über den Gewinner abstimmen. Ich bin schon sehr gespannt, welche Projekte für diesen Preis vorgeschlagen werden – und welche Anregungen ich dabei für meinen nächsten Kurzurlaub vor der Haustür bekomme. Urlaubsreif fühle ich mich bestimmt bald wieder.