Nach dem Open Air ist vor dem Open Air: So berichten GN-Reporter von den Festivals

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Nach dem Open Air ist vor dem Open Air: Nachdem am vergangenen Sonnabend US-Star Jason Derulo rund 8000 Zuschauer auf dem Gelände der Bentheimer Eisenbahn unterhalten hat (hier unsere Zusammenfassung), steht an diesem Wochenende das Konzert von Bosse, Thees Uhlmann und weiteren Musikern bei der Spedition Rigterink auf dem Programm (hier und hier unsere aktuelle Vorberichterstattung). Für unsere Reporter sind das spannende, aber auch anstrengende Tage (und Nächte).

Da ist vor allem das Wetter: Regen und Schlamm, aber auch Hitze und Staub machen den Journalisten zu schaffen. Früher drohte der Schreibblock aufzuweichen, heute sind es Kameras, Aufnahmegeräte und Notebooks, die es zu schützen gilt. Wo also findet der Reporter auf einem Festivalgelände ein geschütztes Plätzchen und dazu noch eine stabile Internetverbindung, um Texte zu schreiben, Fotos zu sortieren oder Videos zu schneiden? Denn all das muss ja quasi live während der Veranstaltung passieren. Abends nach Hause fahren und am nächsten Tag in Ruhe alles abarbeiten, das ging in Zeiten einer reinen Print-Produktion. Mittlerweile wollen sämtliche digitalen Kanäle kontinuierlich und am besten live bestückt werden.

© Jürgen Lüken Zwischen Bühne und Publikum: GN-Videoreporter Henrik Hille beim Grafschaft Open Air. Foto: Jürgen Lüken

Beim Grafschafter Open Air waren die Arbeitsbedingungen für uns Journalisten bislang immer gut. Gleich hinter der Bühne befindet sich das Verwaltungsgebäude der Bentheimer Eisenbahn (BE), dort konnten wir uns in einer Ecke der Kantine einrichten, unsere Technik sicher verstauen und ungestört arbeiten.

In diesem Jahr jedoch war das anders. Die Wegeführung im Backstage-Bereich (also im Bereich „hinter der Bühne“) war geändert worden, unter anderem musste das VIP-Zelt verlegt werden, weil sich die BE mittlerweile auf ihrem Gelände weiter ausgedehnt hat und weniger Platz zur Verfügung steht. Aus diesem Grund wird das Festival hier künftig auch nicht mehr stattfinden können.

Unsere Reporter Jonas Schönrock, Henrik Hille, Jürgen Lüken und Moritz Mohring mussten daher eine andere Lösung finden und hatten eine pfiffige Idee: Sie parkten einen GN-Transporter, der ansonsten zum Ausliefern der Tageszeitung genutzt wird, direkt neben dem Aufgang zur Bühne, stellten ein Tischchen und zwei Campingstühle auf die geschlossene Ladefläche, besorgten sich per Kabeltrommel Strom und hängten eine Lampe an die Fahrzeugdecke – fertig war das mobile Büro.

© Jürgen Lüken Im mobilen GN-Büro gleich hinter der Festival-Bühne: Henrik Hille, Jonas Schönrock und Moritz Mohring (von links), fotografiert von Jürgen Lüken.

Besonders schick sah das zwar nicht aus, stehen konnte man nur mit eingezogenem Kopf und die Internetverbindung war an dieser Stelle weniger leistungsfähig als erwartet, aber immerhin: Die Kollegen saßen geschützt, konnten ihre Gerätschaften sicher verschließen und während des stundenlangen Einsatzes auch mal eine kurze Ruhepause einlegen.

Denn so ein Festival zieht sich ganz schön in die Länge. Bereits mittags, rechtzeitig vor dem Öffnen der Tore fürs Publikum, hatten meine Kollegen sich vor Ort eingerichtet. Dann berichteten sie den ganzen Tag über aktuell auf GN-Online und unseren Social-Media-Kanälen (Instagram, Facebook, Youtube), veröffentlichten Fotos und Videos, sprachen mit Künstlern, Veranstaltern und Zuschauern, begleiteten die Einsatzkräfte vom Malteser Hilfsdienst (hier) und hielten Kontakt zur Polizei (hier). Erst nach Mitternacht schließlich führten sie das letzte Interview, Jason Derulo persönlich stellte sich nach seinem Auftritt vor die GN-Kamera (hier das Video).

Danach wollten die Kollegen zurück in ihren Redaktions-Bulli, um das Video aktuell zu veröffentlichen – doch zu diesem Zeitpunkt hatte man ihnen bereits den Strom gekappt und auch das WLAN hinter der Bühne war abgeschaltet. Da bewährte sich erneut das mobile Büro: Die Kollegen gaben Gas, fuhren zum GN-Verlagsgebäude und erledigten die letzten Arbeiten direkt in der Redaktion. Um 4 Uhr in der Nacht war der letzte Kollege schließlich zu Hause. Feierabend nach rund 14 Stunden Arbeit, nach letztlich zehn veröffentlichten Artikeln, acht Videos und fünf Bildergalerien mit 214 Fotos (hier alle Veröffentlichungen im Überblick).

Ob es am kommenden Wochenende beim „Seventyfive“-Festival der Firma Rigterink genauso stressig wird? Die GN sind natürlich wieder vor Ort, diesmal mit einem anderen Team. Und das hat sich genauso gut vorbereitet.