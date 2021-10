Mutter Natur tischt auf

Wer mit offenen Augen dieser Tage durch Siedlungen oder Parks läuft, kann sich so manchen Einkauf im Supermarkt sparen. Ich sammle zum Beispiel seit Tagen Walnüsse, die herrenlos auf öffentlichen Flächen liegen. Oder nehme mir gepflückte Boskop-Äpfel mit, die Anwohner netterweise in einem Korb an ihrer Einfahrt anbieten. Meine überschaubaren Errungenschaften halten ein paar Tage oder Wochen.

Die Schwiegereltern meiner Freundin ziehen das Ganze professioneller auf. Sie ziehen von Vorgarten zu Vorgarten und fragen höflichst, ob sie Quitten, Äpfel, Walnüsse, Kirschen oder Birnen pflücken und mitnehmen dürfen. Die meisten Gartenbesitzer sind tatsächlich froh, dass sich so Abnehmer für ihre vielen Früchte finden. Zu Hause kocht das Paar die zusammengetragene Ernte flugs ein und kann sich so den ganzen Winter über mit leckerem Obst oder Gemüse versorgen. Und zwar ganz regional und bestimmt in bester Bio-Qualität. So kann man auch ohne eigenen Garten ein prima Selbstversorger sein. Mutter Natur macht’s möglich – und die netten Nachbarn auch.