Mutmaßliche IS-Terroristin aus Niedersachsen vor Gericht

Weil sie sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien angeschlossen haben soll, steht eine dreifache Mutter ab heute vor dem Oberlandesgericht (OLG) Celle. Die 33-Jährige gehört zu den mutmaßlichen IS-Anhängerinnen, die Anfang Oktober gemeinsam mit ihren Kindern mit einem von der Bundesregierung gecharterten Flugzeug nach Deutschland zurückgeholt worden sind. Sie sitzt nach Gerichtsangaben seitdem in Untersuchungshaft.

Der Deutschen wird eine Reihe von Straftaten vorgeworfen, darunter die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung sowie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie soll unter anderem ihre sechsjährige Tochter zur Steinigung einer Frau mitgenommen haben. Die Osnabrückerin war Ende 2014 mit dem damals vier Jahre alten Mädchen gegen den Willen des Vaters nach Syrien ausgereist.