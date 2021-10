„Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen“, besagt Murphys Gesetz, das auf den amerikanischen Ingenieur Edward A. Murphy zurückzuführen ist. Diese Lebensweisheit entwickelte er aufgrund eigener Erfahrungen bei der Arbeit. Bei den politischen Ereignissen der letzten Zeit fühle ich mich immer wieder an dieses Gesetz erinnert. Zunächst war es die „alte Tante SPD“, die von Misserfolg zu Misserfolg torkelte. Jetzt hat es die CDU erwischt. Ein großes personelles Vakuum nach dem Abtritt der Bundeskanzlerin, der falsche Kandidat für die Bundestagswahl und viele Probleme mehr haben die Partei in eine tiefe Depression gerissen. Es ist so gut wie alles schief- gegangen, was schiefgehen kann. Die SPD konnte sich in den letzten Monaten über Yhprum’s Law freuen. Das ist die Umkehrung von Murphys Gesetz und lautet: „Alles, was funktionieren kann, wird auch funktionieren.“ Doch Vorsicht: Sollte die Ampelkoalition, wie allgemein erwartet, zustande kommen, müssen die drei Parteien die folgenden vier Jahre gefahrlos überstehen, mit allen Unwägbarkeiten des politischen Lebens. Und da würde es mich nicht wundern, wenn Murphys Gesetz wieder in Kraft tritt, und alles schief geht, was schiefgehen kann.