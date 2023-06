Mütter kümmern sich um Arzttermine

Arzttermine fürs Kind vereinbaren und wahrnehmen - diese Aufgaben liegen in der Familie meist bei den Müttern. Das zeigt eine aktuelle YouGov-Umfrage.

Die Auffassungen von Vätern und Müttern gehen dabei auseinander: 84 Prozent der befragten Mütter gaben an, sich hauptsächlich um die Arzttermine ihrer Kinder zu kümmern. Zehn Prozent sehen diese Aufgabe gleichermaßen bei sich und dem Partner.

Vpnden befragten Vätern gab jeder Vierte (26 Prozent) an, sich hauptsächlich um Arzttermine zu kümmern. 20 Prozent der Väter sehen diese Aufgabe gleichermaßen bei sich und der Partnerin. Welche Gründe nennen die Väter, die sich an den Arztterminen fürs Kind weniger beteiligen ? 45 Prozent dieser Väter verweisen darauf, dass sie andere Aufgaben übernähmen, zum Beispiel das Kind zum Sport oder Freizeitaktivitäten zu begleiten. 43 Prozent gaben an, neben der Arbeit zu wenig Zeit zu haben. Und 20 Prozent betrachten sich selbst als nicht so gut im Gesundheitsmanagement und finden: „Andere Personen sind besser geeignet“. dpa