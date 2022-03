/ Lesedauer: ca. 2min Einschaltquoten Münster-„Tatort“ holt schlechteste Quote seit 2011

Weniger Klamauk-Krimi-Lust in Zeiten des Krieges: So lässt sich die vergleichsweise geringe Zuschauerzahl für den immer noch sehr erfolgreichen Münster-„Tatort“ am Vortag deuten.

© WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Schwache TV-Quote für Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, l) und Kommissar Axel Thiel (Axel Prahl). Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas

Von dpa