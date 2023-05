Mit Kindern zu Besuch auf der Intensivstation

Liebe Eltern,

wenn Mama, Papa, Oma, Opa oder ein anderer geliebter Mensch schwer krank ist und auf der Intensivstation im Krankenhaus behandelt wird, ist das eine sehr schwere Situation. Als Eltern möchten wir unsere Kinder am liebsten vor jeglicher schlechten oder traurigen Nachricht bewahren. Es fällt uns oftmals schwer, ihnen die Situation zu erklären und die richtigen Worte zu finden. Aber völlig raushalten ist keine Lösung.

Im vergangenen Jahr mussten wir als Familie viele schwere Monate überstehen, da eine Oma unserer Kinder eine Krebsdiagnose erhielt und über viele Wochen im Krankenhaus behandelt wurde, auch auf der Intensivstation. Eine nette und einfühlsame Mitarbeiterin des Sozialdienstes des Krankenhauses riet uns, mit den Kindern offen über die Situation zu sprechen. Da Kinder feine Antennen haben, würden sie sowieso mitbekommen, dass uns als Eltern etwas belastet, meinte die Mitarbeiterin. Zudem sprach sie aus Erfahrung, dass die meisten Kinder "gut" mit solchen Situationen umgehen könnten, wenn sie merken, dass sie nicht außen vor gelassen werden.

Also haben wir mit unseren Jungs in einfachen Worten darüber gesprochen, dass Oma sehr krank ist und ihr im Krankenhaus hoffentlich geholfen werden kann. Unsere Kinder, drei und fünf Jahre alt, haben die Situation tatsächlich gut angenommen, wir konnten ihnen die Ungewissheit, was mit ihrer Oma ist, etwas nehmen. Sie stellten hier und da Fragen, die wir auch mithilfe des Buches "Zu Besuch auf der Intensivstation" von Regina Bierwirth zu beantworten versuchten. Das Buch gaben uns Pflegekräfte der Intensivstation und rieten uns, es erst mit unseren Kindern zu lesen, bevor sie Oma im Krankenhaus besuchen. Denn Oma sah schon anders aus, als sie die Kinder bislang kannten.

Das Buch scheint im Moment nicht im Internet erhältlich zu sein. Aber vielleicht ist es noch in Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen vorrätig und kann im passenden Moment Familien ein Stück weiter helfen so wie uns vor etwa einem Jahr. Generell kann ich aber sagen, dass die Pflegekräfte unseren Kindern sehr zugewandt waren und hier und da Dinge kindgerecht erklärt oder auch mit kleinen Naschereien umsorgt haben. So nahmen die Jungs das Krankenhaus als einen fürsorglichen Ort wahr.

Das Buch "Zu Besuch auf der Intensivstation" haben wir ebendort von den Pflegekräften erhalten. Foto: Schulte-Sutrum

Wenn ihr euer Englisch aufpolieren möchtet oder eure Kids anspornen wollt, Englisch zu lernen und ihr euch für Make-Up interessiert, empfehle ich euch zwei Influencer. Zumindest ist meine elfjährige Nichte totaler Fan von Denitslava Makeup (sie spricht allerdings Englisch mit Akzent) und James Charles. Beide haben mehrere Millionen Abonennten auf Youtube und bringen die Themen Beauty und Makeup mit Witz und Charme rüber. Keine Sorge, es geht nicht immer um das perfekte Makeup - es wird auch viel Quatsch gemacht. Viel Spaß beim reinklickenreinklicken!

Süße Quarkbrötchen

Wir verputzen diese süßen Brötchen meist alle noch am gleichen Tag. Dazu schmeckt beispielsweise selbst gemachte Marmelade sehr gut.

Zutaten:

250 Gramm Quark

2 Eier

50 bis 75 Gramm Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

Eine Prise Salz

250 Gramm Mehl

1 Päckchen Backpulver

1 Esslöffel Kondensmilch

Zubereitung:

Quark, Eier, 50 Gramm Zucker, Vanillezucker und Salz mit dem Schneebesen des Handrührgerätes verrühren. Mehl und Backpulver mischen und ebenfalls mit dem Schneebesen unterrühren. Dann mit Knethaken zu einem glatten Teig verkneten.

Mithilfe von zwei Esslöffeln neun bis zwölf Teighäufchen auf einem Backblech (vorher Backpapier darauf auslegen) portionieren. Für etwa 20 Minuten bei 180 Grad Ober-/Unterhitze in den Backofen damit. Kurz vor Ende der Backzeit mit der Kondensmilch bestreichen, bei Bedarf noch mit restlichem Zucker bestreuen.

Guten Appetit!

Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachs-mal-Stift!

Fritzchen fragt seinen Lehrer: „Kann man für etwas bestraft werden, was man nicht gemacht hat?“

„Nein, natürlich nicht“

„Gut, ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht!“

Wie nennt man einen Cowboy ohne Pferd? Sattelschlepper!

