Mit den Augen des Glaubens sehen

Wenn Sie morgen in einer katholischen Kirche das Evangelium hören, könnten Sie ebenso überrascht sein, wie ich es beim Lesen und Hören des Textes ebenfalls bin. Aus den Tagen meiner Kindheit habe ich das Bild eines lieben, den Menschen zugewandten Jesus im Kopf. Wenn ich dann das Evangelium lese, fällt mir die Antwort Jesu an Philippus besonders ins Auge. Philippus, so würde ich vermuten, möchte einfach die Antwort, die Jesus auf die zuvor gestellte Frage gibt, konkretisieren. Philippus sagt zu Jesus: „Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns.“ Ich würde nun mit einer Erklärung Jesus rechnen, die Philippus in seiner (Glaubens-)Welt abholt und ihn dazu bringt, auf die Erkenntnis zu kommen, dass Jesus und der Vater eins sind. Doch stattdessen antwortet Jesus mit einer Gegenrede: „Schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus ? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater! Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist?“ Jesus gibt Philippus offenbar keine Möglichkeit zu antworten, denn seine Gegenrede geht noch weiter. Für mich ist da wenig zu lesen von einer liebevollen Glaubensunterweisung. Für mich hört sich das eher nach einer harschen Kritik an, wenn man bedenkt, dass dieses kein Einzelgespräch zwischen Jesus und Philippus gewesen sein wird.

Ein Punkt warum ich auf diese Antwort Jesu so reagiere, hängt auch mit mir zusammen. Unwillkürlich frage ich mich, hätte ich diesen Zusammenhang erkannt, wenn ich an Stelle von Philippus gewesen wäre? Eine Deutungsmöglichkeit besagt, dass Philippus den Zusammenhang zwischen Jesus und dem Vater nicht erkannt hat; es liegt daran, dass Philippus nicht mit den Augen des Glaubens auf die Situation blickt. Denn nur wer mit dieser veränderten österlichen Perspektive auf die Situation schaut, der kann auch verstehen, dass Jesus und der Vater eins sind.

Wenn ich am Sonntag diese Textstelle höre, dann werde ich mich erneut fragen, wie ich mich in der Situation verhalten hätte. Ich bin mir auch sicher, dass dem Philippus eine Erwiderung auf der Zunge gelegen hat, doch davon lesen wir nichts.

Wenn ich eine Erwiderung parat haben müsste, würde ich mich aus einem Lied von Huub Osterhuis bedienen: „Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; fremd wie dein Name sind mir deine Wege. (…) Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen.“ Was wäre Ihre Erwiderung?

David Quaing ist Gemeindereferent der Pfarreiengemeinschaft Obergrafschaft

