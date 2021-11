Missgeschicke zur Mittagszeit

Manchmal fallen einem Journalisten die Geschichten buchstäblich vor die Füße. Als ich während des Mittagessens in der Kantine darüber nachdachte, mit welchem Inhalt ich diese Glosse heute füllen werde, bog ein Kollege schnellen Schrittes um die Ecke, um den Inhalt seiner Tupperdose in der Mikrowelle zu erhitzen. Uns Männern fällt es ja gemeinhin schwer, zwei Dinge zugleich zu erledigen, und so war der kurze Plausch während des Abbiegevorgangs in die Kantine offenbar zu viel für den Kollegen, der daraufhin durch eine unbeabsichtigte Bewegung einen Großteil seines Nudelgerichtes auf dem Fußboden verteilte. Reinigungsutensilien waren schnell zur Hand, anschließend wurde das übriggebliebene Mittagessen in der Mikrowelle erwärmt. Als der Kollege sich voller Vorfreude zu seinem Platz begeben wollte, geschah erneut ein Missgeschick. Weil er den Fußboden nach dem Wischen offenbar nicht gründlich genug getrocknet hatte, rutschte er aus und landete an derselben Stelle wie zuvor sein Essen. Wie drückte es einst der Fußballphilosoph Andy Brehme aus: „Haste Sch... am Fuß, haste Sch... am Fuß“. Auf einen neuen Versuch heute Mittag.