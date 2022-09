„Mein Name ist Guybrush Threepwood und ich will Pirat werden!“ Mit diesen Worten startet ein ambitionierter, liebenswürdiger aber auch etwas unbeholfener Möchtegern-Draufgänger 1990 in mehrere Abenteuer um Voodoo-Zauber, Geisterpiraten und die Suche nach Ruhm und Reichtum – lange vor einem gewissen Jack Sparrow in den „Fluch der Karibik“-Filmen. In dem Computerspiel „The Secret of Monkey Island“ muss sich Guybrush Threepwood auf dem Weg zum „mächtigen Piraten“ und dem namensgebenden Geheimnis einer Affeninsel durch allerlei Kopfnüsse knobeln und absurde Rätsel lösen. Schräger Humor, einprägsame Sprüche und eine Geschichte, die sich alles andere als ernst nimmt, sicherten dem tollpatschigen Nachwuchs-Piraten einen Platz in der Popkultur. Beleidigungs-Schwertkämpfe, vegetarische Kannibalen, der karibische Soundtrack und Gespräche durch die vierte Wand dürften nicht nur mir in prägender Erinnerung geblieben sein.

Eine Sache störte Fans der Monkey-Island-Serie jedoch bis heute: das Geheimnis wurde nie gelüftet! Das soll sich nun überraschend ändern. „Mich laust der Affe!“ 32 Jahre und vier Fortsetzungen später geht es mit „Return to Monkey Island“ zurück auf die Affeninsel. Mit dabei: Ron Gilbert, der Erfinder des Piraten mit dem seltsamen Namen. Der war nach Teil 2 der Serie ausgestiegen und von den Fortsetzungen angeblich nicht sonderlich begeistert. Nun hat der Chef das Ruder wieder selbst in der Hand und setzt den Kurs nicht nur auf Nostalgie. Da bin ich an Bord!