Mercedes S-Klasse: Mehr als 800 PS für 200.000 Euro

Die bislang stärkste S-Klasse bringt Mercedes nun auf den Markt. Als S 63 E Performance verfügt die potente Luxuslimousine über 590 kW/802 PS Systemleistung, so der Hersteller. Allerdings steigt auch der Einstiegspreis in neue Höhen und knackt mit 208.393 Euro erstmals die Marke von 200.000 Euro. Dafür gibt es bei Mercedes-AMG neben dem üblichen Luxus zwei Motoren sowie einen Akku, den man auch per Stecker laden kann. Im Bug steckt der vier Liter große V8 (540 kW/612 PS), und die Hinterachse treibt eine E-Maschine (140 kW/190 PS) an. Unter dem Wagenboden ruht ein Akku mit 13,1 kWh.

Die S-Klasse beschleunigt laut Mercedes-AMG binnen 3,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und schafft bis zu 290 km/h, fährt aber auch bestenfalls 33 Kilometer weit nur mit Strom.

Der erste Plug-in-Hybrid für die AMG-Version der S-Klasse bringt dem Luxusliner zumindest in der Theorie noch einen weiteren Rekord ein: Auf dem Prüfstand sinkt der Verbrauch auf 4,4 Liter (CO2-Ausstoß 100 g/km) und macht den S 63 zur bislang sparsamsten S-Klasse, die bislang in Affalterbach gebaut wurde.