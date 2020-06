Melodie am Morgen

Ach, herrje – stimmt ja! Immer gegen halb geht es an der Bahnhofskreuzung in Nordhorn nicht voran. Dann zeigt die Ampel, die mein Auto und mich wohlbehalten über den wuseligen Knotenpunkt lotsen soll, Rot. Stundenlang. Gefühlt jedenfalls. Der Regiopa-Express passiert den Hauptbahnhof. Und so lange die Schranken an der Denekamper Straße unten sind, geht auch auf der nur wenige Meter entfernten Bahnhofskreuzung nicht viel. Hatte ich total vergessen.€