Mehr Umdrehungen für die Waschmaschine

Es ist manchmal schon recht erstaunlich, welche Informationen mir der News-Bereich meines Smartphones so anbietet. Zwischen aktuellen Meldungen aus Politik, Sport und Wirtschaft fand sich kürzlich ein Haushaltstipp, der dazu rät, Wodka in die Waschmaschine zu geben. Der hochprozentige Schnaps ist demnach ein hervorragendes Desinfektionsmittel und sorgt für ein hygienisches Waschergebnis. Weil im Wodka keine künstlichen Aromen enthalten sind, soll es bei Maschine und Wäsche anschließend auch keine Fahne geben.

Von Langzeitwirkungen der „hohen Umdrehungen“ auf die Waschmaschine durch regelmäßigen Alkoholkonsum ist hingegen offenbar nichts bekannt. Gibt es etwa Klagen über Schwindel und Übelkeit am nächsten Morgen? Gerüchteweise soll es auch schon zu Aggressionen volltrunkener Waschmaschinen gegenüber anderen Haushaltsgeräten gekommen sein. Benachbarte Trockner sollen sich angeblich über Pöbeleien und lauten Krach beschwert haben. Und was ist eigentlich mit der Abgabe von Alkohol an minderjährige Waschmaschinen? Mein neues Gerät ist gerade einmal zwei Monate alt. Ich bleibe lieber beim normalen Waschmittel, sonst werden vielleicht schon in jungen Jahren lebensverlängernde Maßnahmen durch Calgon-Behandlungen notwendig.