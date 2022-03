Mehr als 100 Menschen im Mittelmeer gerettet

Private Hilfsorganisationen haben im zentralen Mittelmeer mehr als 100 Menschen aus Seenot gerettet. Die Crew der „Geo Barents“ rettete am Morgen 80 Menschen von einem auf dem Meer treibenden Schlauchboot, wie die Organisation Ärzte ohne Grenzen am Samstag auf Twitter mitteilte.

Early this morning, MSF teams on the #GeoBarents spotted and aided a rubber boat drifting at sea with 80 ppl on board after receiving an alert from @alarm_phone. Women and children, 6 of whom are under the age of 4, are also among them. They are all safe now on the Geo Barents. pic.twitter.com/7c7I7joZvx