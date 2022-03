Mann bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Bei einem Brand in seiner Wohnung ist in Wilhelmshaven ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Fußgänger am späten Sonntagabend im Vorbeigehen den Brandmelder gehört und daraufhin die Wohnungstür aufgebrochen. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten dann den Bewohner. Er sei mit einer starken Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Brandursache war zunächst unklar.