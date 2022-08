Man lernt ja nicht aus

Meistens bewege ich mich im Alltag und auch in der Freizeit mit dem Fahrrad oder dem Auto fort. Und so weit ich mich erinnern kann, saß ich auch erst ein- oder zweimal aktiv, quasi als Kapitänin, in einem Kanu. Vor Kurzem hatte ich aber das Vergnügen, ein motorisiertes Boot zu manövrieren.

Für einen besonderen Ausflug hatten wir nämlich ein Grillboot in Hamburg gemietet. Was ist ein Grillboot? Ein rundes Gefährt mit Sitzen, und in der Mitte thront der Grill. Vorher gab es noch eine kleine Einweisung für den Fahrer, wie es zu steuern ist. Den Job der Steuerfrau habe ich übernommen und dachte darüber auch gar nicht so groß nach. Sollte schon funktionieren.

Hat es auch, aber zugegeben: etwas holperig. In Hamburg-Moorfleet auf der Dove-Elbe ist es nämlich schön, und das wissen auch alle anderen Gewässerliebhaber. Dementsprechend voll war es da. Kleine Schiffe, große Boote, Jollen und Stand-up-Paddling-Boards waren unterwegs. Und ich mit unserem Grillboot als blutige Anfängerin dazwischen.

Man kann sagen, ich war leicht angespannt. Ein weiteres Problem, das sich auch durch die runde Form des Bootes ergab, war die entgegengesetzte Lenkung. Rechts und links waren für mich plötzlich nicht mehr so einfach auseinanderzuhalten. Im Schneckentempo ging es daher zunächst zu einem netten Ort, um dort zu ankern und zu essen. Auf dem Rückweg wurde ich zwar schon mutiger, aber die Aktion wird mir noch einige Zeit lebhaft in Erinnerung bleiben.