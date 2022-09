Mais im Internet

Es gibt wohl kaum ein Gemüse, das bei jungen Leuten derzeit beliebter ist als Mais. Woran das liegt? Am Internet natürlich. Besser gesagt an einem amerikanischen Jungen, der in einem Interview seine Liebe zum gelben Kolben erklärt. Mit eingängiger Melodie unterlegt wabert diese Liebeserklärung nun durch die sozialen Medien. Besonders auf Kurzvideo-Plattform TikTok erfreut sich der Song großer internationaler Beliebtheit und wird mit kreativen Sketchen und Tanzeinlagen versehen. Auch in meinem Kopf hat sich die Stimme des Jungen festgesetzt – schließlich gibt es für ihn nichts Schöneres als einen Maiskolben. Vielleicht habe ich deshalb in dieser Woche auch ungewöhnlich viel Mais in meine Mahlzeiten eingebaut. Denn ganz unrecht hat der „CEO of Corn“, wie der Junge mittlerweile im Internet genannt wird, nicht.