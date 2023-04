Ein großes deutsches Nachrichtenmagazin beschäftigte sich vor Kurzem mit der „Magie der Freundlichkeit“. Dort heißt es: „Eine Nettigkeitsrevolution würde uns glücklicher und gesünder machen. Und die Welt ein bisschen besser.“ Wie wahr, wie wahr. Der Umgangston ist in den letzten Jahren in vielen Bereichen des Lebens spürbar rauer geworden. Viele Menschen sind genervt und lassen ihren Frust an ihren Mitmenschen, vorzugsweise den vermeintlich Schwächeren, aus. Für manche Zeitgenossen ist nicht einmal ein kurzer Gruß möglich. Wie wäre es denn mit einem kurzen ostfriesischen „Moin“? Das passt zu jeder Tageszeit, morgens, mittags und abends. Doch es gibt auch viele positive Beispiele für ein gutes Miteinander, angefangen von freundlichen Arbeitskollegen bis hin zu den netten Angestellten in der Arztpraxis oder im Supermarkt, die trotz viel Stress zugewandt, wohlwollend und hilfsbereit bleiben. Sie sind die wahren „Helden des Alltags“.