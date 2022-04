Mitten in einem kleinen Wäldchen in Nordhorn hat sich kürzlich jemand einen Unterschlupf gebaut. Ein paar Kinder oder Jugendliche haben herumliegendes Totholz herangeschafft und die Äste und Zweige sorgfältig in Tipi-Form um einen großen Baum arrangiert. Die Konstruktion war mit grüner Gartenfolie ummantelt und alles mit dünnen Seilen sorgfältig vertäut. Innen gab es sogar ein kleines Tischchen aus Baumscheiben.

Zwei Tage lang habe ich die kleine „Waldhütte“ beim Spaziergang mit dem Hund bewundert. Dann war sie kaputt, offenkundig mutwillig zerstört. Die Folie war heruntergerissen und zerschnitten, die Äste zerbrochen und in der Gegend verteilt.

Gut zwei Wochen später stand an anderer Stelle ein neuer Unterschlupf – etwas versteckter und sogar noch besser als vorher. Es gibt eben Macher und Kaputtmacher. Die Kaputtmacher bringt ihr Verhalten kein Stück voran. Die Macher entwickeln sich weiter.