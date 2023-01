Ich bin vor Kurzem über ein Buch gestolpert – also nicht wirklich, sondern eher bildlich. Eine Kollegin eines Magazins schrieb über ein Ratgeberbuch des ehemaligen US-Admirals William Henry McRaven. Der Titel: Mach dein Bett. Eine der Kernaussagen dieses kleinen Leitfadens hat der Soldat auch schon einmal in einer Rede vor Studenten kundgetan, die auf der Videoplattform „Youtube“ ein echter Renner ist. McRaven sagte: „Wenn ihr die Welt verändern wollt, müsst ihr damit anfangen, euer Bett zu machen.“ Wie bitte? Was hat das eine mit dem anderen zu tun?

Der General klärte auf, sagte sinngemäß: Dadurch, dass man sein Bett macht, startet man mit einem geregelten Ablauf und einem Erfolgserlebnis in den Tag. So sei man glücklicher, habe einen klaren Kopf – und ist als Folge motivierter und produktiver. Ob’s hilft? Kann ich nicht sagen, ich kenne den Unterschied schon nicht mehr, denn ich mache eigentlich fast immer mein Bett. Und wissen Sie was? Ich bin ein echter Glückspilz, denn ein Mitglied unserer Familie gibt mir ziemlich oft sogar die Möglichkeit, dass ich noch mit einem zweiten Erfolgserlebnis in den Tag starten kann. Was für ein feiner Zug von ihm...